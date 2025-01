"Me sinto muito vivo e estou com fome"

Pernambucano nascido na cidade de Exu, terra natal de Luiz Gonzaga, Begèt de Lucena – radicado em Campo Grande desde os nove anos – diz que pretende na noite de hoje, no Teatro do Mundo, “muita impactação poética”, ao apresentar uma sonoridade de ritmos brasileiros como o xote e o maracatu

“com a coisa cigana que me encanta muito”.

No show “Pau, Pedra & Corda”, ele subirá ao palco travestido e acompanhado de Será, ao lado de Ton Alves (violões), Dhonattas Oliveira (violões), Adriel Santos (percuteria) e Lucas Rosa (percussão).

“Cygano”, “Bolero de Criolo” e “Força Bruta” estão entre as canções confirmadas no repertório da apresentação – e que terá dois convidados especiais: Lauren Cury e Jerry Espíndola. Além da evocação ao Nordeste, a música de MS também será reverenciada sob a verve autoral de Begèt, dono de timbres singulares, do grave ao agudo, e de uma marcante presença cênica.

Para fazer um mimo à sua mãe, Francisca Alves de Araújo Belo, e para a sorte do público, pode ser que Begèt cante “Trem das Onze”, o clássico de Adoniran Barbosa (1910-1982) que ela adora ouvir na voz do filho.

O que você preparou para esse show? O que o público pode esperar?

Esse show é um sonho de muito tempo atrás que eu tinha, de dar um formato a essa ideia. Uma coisa muito sensorial e acústica. As cordas, os violões, as texturas brincando com os ritmos brasileiros, a coisa flamenca, a coisa cigana que me encanta muito e as percussões ritmando também com o xote, o xaxado, o maracatu.

É um show de muita impactação poética, sabe? As pessoas que me acompanham, os fãs, as pessoas que gostam do meu trabalho, que se interessam e se encantam pelo meu trabalho, já sabem dessa minha nuance de brincar com o teatral, a poética.

Então, todos podem esperar muita emoção. É um show costurado em que eu faço um passeio aplicado pela poesia, pela minha origem nordestina, pernambucana, sertaneja, vindo do Brasil profundo até o Matão, o nosso Mato Grosso do Sul. Esse ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, esse litoral central. As pessoas podem esperar muita emoção.