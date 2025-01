Terenos deverá bancar diárias generosas para seus vereadores... Leia na coluna de hoje

Correio B+

A carta da Lua convida ao equilíbrio entre realidade e imaginação, aproveitando os alinhamentos planetários para observar o céu e explorar o mundo interior das ilusões.

A Lua: A Carta Regente da Semana e Seus Mistérios

Nesta semana, somos guiados pela energia enigmática da carta da Lua, que nos convida a explorar as sombras da incerteza e os labirintos da mente. Quando este arcano surge como regente, ele carrega tanto os desafios do medo e da ansiedade quanto os dons da perseverança e da intuição. “Cada um de nós é uma lua e tem um lado escuro que nunca mostra a ninguém” – Mark Twain

Quando nos sentimos desorientados, como se o caminho estivesse obscurecido por névoas, essa sensação de confusão é a própria manifestação da energia da Lua. Ela nos reconhece em meio à turbulência interna e nos encoraja a pausar, refletir e perguntar:



“O que realmente está me assustando?” Muitas vezes, nossos temores nascem da falta de clareza. Investigue, faça perguntas, busque informações. Lembre-se: o desconhecido quase sempre é mais assustador na imaginação do que na realidade.

Não se apresse em tomar decisões – este é um momento de investigação. A lógica, por si só, não dissipará o caos emocional. O segredo está em desbloquear sua intuição e prestar atenção às mensagens do subconsciente. O que seus sonhos estão tentando lhe revelar? Manter um diário de sonhos pode ser uma ferramenta poderosa para interpretar os símbolos que habitam sua psique.

O simbolismo da Lua no alinhamento

A influência da carta da Lua no primeiro grande alinhamento planetário do ano, quando Marte, Júpiter, Urano, Vênus, Netuno e Saturno formarão um fascinante “desfile de planetas”, nos convida a explorar as profundezas do inconsciente.

A Lua rege a noite, o desconhecido e os sonhos – um reflexo perfeito para o modo como Netuno, planeta da inspiração e do engano, também participa deste alinhamento. Assim como Netuno pode trazer névoas que obscurecem a realidade, a Lua sugere que os fenômenos astronômicos deste mês são não apenas um espetáculo visual, mas um lembrete da necessidade de questionar percepções e enfrentar verdades ocultas.

A noite mágica de 21 de janeiro

O ápice deste desfile acontecerá na noite da terça, 21, quando será possível avistar quatro planetas simultaneamente. Vênus e Saturno estarão visualmente muito próximos no sudoeste do céu, enquanto Júpiter brilhará no alto e Marte surgirá no leste. A posição de Marte, formando uma linha reta com o Sol e a Terra, simboliza um momento de confronto direto com nossos impulsos e desejos.

A carta da Lua sugere cautela: Marte em oposição ao Sol pode trazer tensões internas e conflitos externos. Será um período para buscar clareza, navegando entre as emoções turbulentas e a lógica disciplinada.

Carta da Lua - Divulgação

Os desafios de Urano e Netuno

Embora estejam alinhados, Urano e Netuno exigem instrumentos especiais para serem observados. Este detalhe reflete a mensagem central do arcano da Lua: nem tudo o que é importante está visível a olho nu. O oculto tem seu papel, e só aqueles que se aventuram com coragem pelo desconhecido alcançarão uma compreensão mais profunda das forças em ação.

Sentimentos de Estranheza e Desconfiança

Você já sentiu que algo estava fora do lugar, mas não conseguiu explicar o motivo? A Lua evoca essas sensações. Ela é emocional e profundamente intensa, iluminando nossos medos mais profundos e nossas ansiedades ocultas.

A Lua fala através de impressões e símbolos, não de fatos. Embora isso possa ser desconcertante, também é imensamente inspirador. Este arcano nos desafia a abandonar o controle rígido e confiar nos fluxos cíclicos da vida.

A Natureza Cíclica da Lua

A Lua rege as marés e reflete os altos e baixos de nossa jornada humana. Se você se alinhar com seus ciclos, encontrará uma conexão mais profunda com sua essência e com o mistério que permeia a existência.

Assim como a luz da Lua revela e esconde, há momentos em que tudo parece claro, mas logo as sombras retornam. A dualidade entre luz e escuridão, conhecido e desconhecido, é um caminho desafiante, mas enriquecedor. “Tenho fases, como a Lua; fases de ser sozinha, fases de ser só sua.” (Cecília Meireles)

Enfrentando a Escuridão com Confiança

Como prosseguir quando o medo paralisa? Como seguir em frente quando a ansiedade lança sombras sobre o futuro? A resposta está na confiança – em sua própria sabedoria interior. Cultive a quietude necessária para ouvir sua intuição e permita que ela ilumine o próximo passo. A Lua nos lembra que a escuridão é inevitável, mas temporária.

Se você se sente perdido, saiba que a luz retornará. A coragem e a força para atravessar as sombras já estão dentro de você. Este é o momento de se lembrar de sua resiliência e acreditar que, mesmo quando o caminho parecer incerto, você tem as ferramentas para navegar.

Atenção às Ilusões e ao Engano

A Lua também nos alerta para ilusões e falsas percepções. Seja cauteloso com julgamentos baseados em aparências ou suposições. As intenções dos outros podem não ser o que parecem; mantenha-se atento e questione o que lhe é apresentado.

Por outro lado, esta carta ressalta seu poder intuitivo. Use-o para reencontrar o equilíbrio. Deixe que sua luz interior o guie, afastando o negativismo e os bloqueios conscientes. A jornada sob a Lua pode ser escura, mas ela também está repleta de lições e crescimento.

Conclusão

A carta da Lua nos desafia a confiar no invisível, a sentir em vez de saber, e a aceitar os ciclos inevitáveis de luz e sombra. Não importa o quão denso seja o véu da incerteza, seu farol interno sempre estará lá para guiá-lo – basta ouvir e dar o próximo passo.



Lembre-se: nada é fixo nem permanente. Tudo é fase; tudo muda. Embora isso possa despertar medo, ansiedade e insegurança, é importante compreender que essas emoções são uma resposta natural ao desconhecido. Como afirmou Zygmunt Bauman, um dos expoentes da chamada “sociologia humanística” e que cunhou o conceito da “modernidade líquida”: “O medo é o demônio mais sinistro do nosso tempo”, mas ele não é invencível.

Use sua intuição como uma bússola e o discernimento como uma lâmina para cortar as ilusões, distinguindo o real do imaginário. Os medos perdem força quando enfrentados com coragem – e cada passo dado na escuridão fortalece sua confiança para continuar avançando rumo à luz.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão