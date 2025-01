Turismo B+: Destinos em alta: Maceió, Rio de Janeiro, João Pessoa e Fortaleza lideram a lista

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com o verão de 2025 em curso, um levantamento realizado por uma plataforma de turismo revela quais lugares estão em alta entre os viajantes brasileiros para a estação. Na lista dos dez destinos mais buscados entre os meses de janeiro e março desse ano, quatro cidades se destacam por apresentar os maiores crescimentos nas buscas (o que não necessariamente significa reservas): Maceió, Rio de Janeiro, João Pessoa e Fortaleza.



A região Nordeste aparece com força neste ranking, consolidando-se como um dos principais polos turísticos do país nos meses mais quentes do ano. A capital alagoana, Maceió, lidera o crescimento das buscas, com um aumento de 94% em relação ao mesmo período do ano passado, atraindo os viajantes com suas praias paradisíacas.



João Pessoa, na Paraíba, com suas paisagens naturais e charme histórico, também é um dos destaques, registrando um aumento de 64% - além de ser um dos destinos tendência globais da plataforma da Booking.com para 2025. E, reafirmando seu apelo como destino cultural e de lazer no Nordeste, Fortaleza, no Ceará, apresenta um crescimento de 59% nas buscas.

Já na região Sudeste, o Rio de Janeiro segue como um dos destinos preferidos dos brasileiros, com um aumento de 75% nas buscas em comparação ao verão de 2024. A cidade é sinônimo de celebração e paisagens icônicas que impressionam viajantes de todas as partes do mundo.

Os dados mostram como o turismo nacional segue em alta, impulsionado pela diversidade de experiências e pela riqueza cultural que o Brasil oferece, com destinos que têm conquistado cada vez mais espaço, ou clássicos que seguem firmes na preferência dos turistas, como o Rio de Janeiro.

Destino

Aumento nas buscas de brasileiros

Maceió, Alagoas

94%

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

75%

João Pessoa, Paraíba

64%

Fortaleza, Ceará

59%

Além do aumento nas buscas de viajantes brasileiros, o levantamento aponta o crescente interesse de estrangeiros por destinos nacionais. Entre os dez destinos no país mais buscados por viajantes internacionais para o período, destacam-se Maceió (167%), Balneário Camboriú (159%) e Porto de Galinhas (158%) com os maiores percentuais de crescimento nas buscas.

Destino

Aumento nas buscas de estrangeiros

Maceió, Alagoas

167%

Balneário Camboriú, Santa Catarina

159%

Porto de Galinhas, Pernambuco

158%