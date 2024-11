Conheça os lugares de Campo Grande para ficar em contato com a natureza

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O feriado de novembro é o momento ideal para relaxar e aproveitar a natureza.

Para quem deseja fugir das multidões gastando pouco e fugir dos destinos turísticos como Bonito e Bodoquena, há diversas opções de lazer e paisagens encantadoras ao redor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Campo Grande como capital do estado, a cidade oferece atrações proximas que encantam moradores e visitantes, além de ser um ponto de partida perfeito para explorar a riqueza cultural e natural da região.

O Correio do Estado selecionou algumas das melhores opções para quem quer redescobrir Campo Grande e se reconectar com a natureza.

O roteiro também conta com atrativos em cidades próximas.

Aproveite para explorar as atrações da cidade e de municípios vizinhos, tornando seu feriado ainda mais especial e o melhor gastando quase nada.

Explore o Vale do Inferninho e a Trilha da Usina Abandonada

A apenas 15 km de Campo Grande, o Vale do Inferninho é um dos destinos mais populares para os amantes da natureza e da aventura.

Localizado na saída para Rochedo, o vale oferece trilhas, cachoeiras e uma imersão completa na beleza natural da região, ideal para quem busca escapadas rápidas sem se distanciar muito da cidade.

Vale do Inferninho

Vale do Inferninho é perfeito para trilhas e atividades ao ar livre.

Seu nome curioso vem do rio que atravessa o vale, onde ocorre a trilha principal de 5 km, levando os aventureiros a cascatas e a uma impressionante cachoeira de 30 metros. Além da trilha, o local oferece a prática de rapel na Cachoeira do Inferninho, proporcionando uma experiência única e emocionante.

Trilha da Usina Abandonada do Córrego Ceroula

Próxima ao Vale do Inferninho, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Ceroula, a Trilha da Usina Abandonada do Córrego Ceroula está a cerca de 3 km antes do vale.

Além de suas paisagens naturais, essa trilha revela uma parte importante da história local. As ruínas da usina, construída nos anos 1920 e pertencentes à família do político Vespasiano Martins, oferecem uma janela ao passado, enquanto os visitantes exploram a rica vegetação ao redor.

Como chegar:

A Cachoeira do Inferninho está localizada a aproximadamente 15 km do centro de Campo Grande, na saída para Rochedo.

Morro do Ernesto

Localizado a 20 km de Campo Grande, MS, o Morro do Ernesto, com 560 metros de altitude, é uma atração para os apaixonados por natureza e esportes ao ar livre.

Com uma trilha moderada de 2,5 km, os visitantes desfrutam de vistas panorâmicas e têm acesso a cachoeiras como por exemplo a Cachoeira da Escada.

O pôr do sol no topo é um espetáculo à parte, atraindo muitos visitantes. O Morro do Ernesto é também um ponto popular para parapente, mountain bike e outras atividades de aventura.

Dicas para Aproveitar o Morro do Ernesto:

Leve protetor solar, repelente e lanterna (se planeja ver o pôr do sol).

Para mais informações, visite o site oficial do Morro do Ernesto.



Como chegar:

O Morro do Ernesto está localizado a aproximadamente 20 km do centro de Campo Grande, na Fazenda Córrego Limpo, região do Inferninho.

Saída para Rochedo (MS-080): A partir do centro de Campo Grande, dirija-se à saída para Rochedo, utilizando a MS-080. Entrada na Estrada de Terra: Após percorrer cerca de 13 km na MS-080, você encontrará uma entrada à direita para uma estrada de terra. Há placas indicativas sinalizando o caminho para o Morro do Ernesto. Percurso na Estrada de Terra: Siga por aproximadamente 7 km nessa estrada de terra até chegar à sede da Fazenda Córrego Limpo, onde está localizado o Morro do Ernesto. Dicas Importantes:

Horário de Funcionamento: O Morro do Ernesto funciona aos sábados, domingos e feriados, com entrada permitida a partir das 6h até as 16h, e permanência na fazenda até as 18h30.

O banho de rio é permitido até as 17h.

Taxa de Entrada: É cobrada uma taxa de R$ 20,00 por pessoa para acesso às trilhas e cachoeiras. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita.

Aceitam-se cartões de débito, crédito e PIX.

Trilhas e Aventura: As Melhores Opções na Região

1. Trilha do Córrego Rico - Rio Negro: Essa trilha de dificuldade média exige equilíbrio ao caminhar sobre pedras e oferece duas cachoeiras sobrepostas e um pequeno cânion de cerca de um quilômetro.

O conhecimento prévio do local é recomendado.

2. Trilha do Los Pagos - São Gabriel do Oeste: Com acesso fácil, esta trilha leva a uma cachoeira impressionante de 70 metros em propriedade particular, sendo um dos pontos turísticos mais procurados da região.

3. Caminho das Antas: Uma trilha contemplativa nos morros da Serra de Maracaju, ideal para quem busca conexão com a natureza.

4. Trilha dos Mirantes: Situada na Chácara dos Mirantes, possui acesso a quatro mirantes e um sítio arqueológico, oferecendo uma vista privilegiada.

Morro do Paxixi

O Morro do Paxixi, situado no distrito de Camisão, Aquidauana, é uma excelente opção para os amantes da natureza, localizado a aproximadamente 140 km de Campo Grande.

Este destino é famoso por suas trilhas desafiadoras e vistas panorâmicas deslumbrantes.

Visitar o Morro do Paxixi oferece uma combinação perfeita de aventura e contemplação.

Prepare-se para uma experiência memorável!

Como Chegar ao Morro do Paxixi

Partindo de Campo Grande:

Rodovia BR-262: Siga pela BR-262 em direção a Aquidauana.

Siga pela BR-262 em direção a Aquidauana. Estrada Parque de Piraputanga: Após cerca de 100 km, no trevo de acesso ao distrito de Palmeiras, vire à direita na Estrada Parque de Piraputanga.

Acesso em Camisão:

Ao chegar no distrito de Camisão, siga as placas indicativas ou utilize aplicativos de navegação para encontrar a estrada que leva ao topo do morro. A estrada é de terra e pode ter trechos íngremes, sendo acessível de carro ou moto até a base, onde há estacionamento disponível.

Dicas Importantes

Horário de Visitação: Embora não haja controle oficial de acesso, é melhor visitar durante o dia para aproveitar as vistas e garantir uma experiência segura.

Preparação: Leve água, lanches, protetor solar e repelente. Use calçados adequados para trilha e, se planeja assistir ao pôr do sol, leve uma lanterna para auxiliar na descida.

Essas trilhas e locais de descanso ao redor de Campo Grande são ideais para quem deseja explorar a natureza, relaxar e viver momentos inesquecíveis de aventura e contemplação.