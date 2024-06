Mercado do boi gordo em Mato Grosso do Sul se mantém estável

PODCAST CORREIO RURAL

Impacto do Clima na Safra 2024-2025

O início da safra 2024-2025 de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil está marcado por um déficit hídrico acentuado, conforme divulgado pelo Boletim de Olho na Safra do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). As irregularidades nas chuvas e o menor regime pluviométrico em abril criaram um cenário climático desafiador para os produtores.

Produtividade em Alta, Mas Efeitos Climáticos Ainda Não Refletidos

Apesar das adversidades climáticas, a produtividade média dos canaviais colhidos em abril atingiu 856 toneladas por hectare, um aumento de 2% em comparação à safra passada. Esse desempenho positivo é atribuído a um inverno mais chuvoso na safra anterior e ao elevado volume de canaviais que deveriam ter sido colhidos anteriormente.

Qualidade da Cana Melhora com o Clima Seco

Os indicadores de qualidade, medidos pelo ATR (Açúcares Totais Recuperáveis), também apresentaram melhora, registrando uma média de 1159 quilos de ATR por tonelada de cana, dois quilos a mais que no ano anterior. Esse aumento na qualidade é uma consequência direta do clima mais seco.

Desempenho em Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, a produtividade da cana subiu ligeiramente, de 769 para 774 toneladas por hectare, representando um aumento de 0,7%. O ATR no estado aumentou de 1173 para 1196 quilos por tonelada de cana, uma melhoria de 1,9%.

Exportações Recordes do Agronegócio em Abril

O agronegócio brasileiro atingiu um recorde de exportações em abril, totalizando US$ 15,24 bilhões, 39% a mais que no mesmo mês de 2023. As exportações de grãos somaram 18,5 milhões de toneladas, um crescimento de 6,7% em relação ao ano anterior. A soja foi o destaque, com a China importando 10 milhões de toneladas, equivalendo a quase US$ 4,29 bilhões.

Demanda Chinesa Impulsiona Exportações de Carne

As exportações de carne bovina in natura também registraram um aumento significativo, atingindo US$ 2,2 bilhões em abril de 2024, 27,5% a mais que em abril de 2023. A demanda crescente da China foi um dos principais fatores para esse crescimento, com o volume exportado de carne bovina saltando de 133.400 toneladas para 236.770 toneladas.

Apesar dos desafios climáticos, a safra de cana-de-açúcar mostra resiliência e a qualidade dos produtos melhora. As exportações recordes do agronegócio brasileiro refletem a robustez do setor, com a soja e a carne bovina em destaque. A demanda chinesa continua a ser um fator crucial para o crescimento das exportações brasileiras.