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As exportações superaram as compras do exterior em US$ 2,68 bilhões no mês de agosto, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) nesta terça-feira (1º). No acumulado do ano, o saldo positivo nas transações comerciais alcançou US$ 7,29 bilhões.

Em janeiro e fevereiro de 2015, houve déficits de, respectivamente, US$ 3,17 bilhões e US$ 2,84 bilhões. Em março e abril, o saldo ficou positivo em US$ 458 milhões e US$ 491 milhões. Em maio, a balança comercial teve superávit de US$ 2,76 bilhões. Em junho, o saldo positivo somou US$ 4,52 bilhões e, em julho, US$ 2,37 bilhões.



Importações baixas

Segundo dados oficiais, a melhora do saldo comercial em agosto deste ano está relacionada, entre outros fatores, com o baixo patamar das compras do exterior.



No mês passado, as importações somaram US$ 12,79 bilhões, com queda de 33,7% sobre o mesmo mês de 2014. Apresentaram redução as compras de combustíveis e lubrificantes (-64,9%), matérias-primas e intermediários (-32,8%), bens de consumo (-21,9%) e bens de capital (-21,5%).



De acordo com o governo, as exportações, por sua vez, somaram US$ 15,48 bilhões em agosto, e, com isso, tiveram uma queda de 24,3% sobre o mesmo mês do ano passado. Nesta comparação, recuaram as vendas de produtos básicos (-25,3%), manufaturados (-24,8%) e de semimanufaturados (-15,3%).

Resultado de 2014

Em 2014, a balança comercial brasileira teve déficit (importações maiores do que vendas externas) de US$ 3,93 bilhões, o pior resultado para um ano fechado desde 1998, quando houve saldo negativo de US$ 6,62 bilhões. Também foi o primeiro déficit comercial desde o ano 2000, quando as compras do exterior ficaram US$ 731 milhões acima das exportações.



De acordo com o governo, a piora do resultado comercial no ano passado aconteceu, principalmente, por conta da queda no preço das "commodities" (produtos básicos com cotação internacional, como minério de ferro, petróleo e alimentos, por exemplo); pela crise econômica na Argentina – país que é um dos principais compradores de produtos brasileiros – e pelos gastos do Brasil com importação de combustíveis.



Estimativas do mercado e do BC para 2015

A expectativa do mercado financeiro para este ano, segundo pesquisa realizada pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras na semana passada, é de melhora do saldo comercial. A previsão dos analistas dos bancos é de um superávit de US$ 8 bilhões nas transações comerciais do país com o exterior.



Já o Banco Central prevê um superávit da balança comercial de US$ 3 bilhões para 2015, com exportações em US$ 200 bilhões e compras do exterior no valor de US$ 197 bilhões.



O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, declarou recentemente que os resultados parciais da balança comercial brasileira indicam que o saldo do ano de 2015 fechado pode ficar superavitário (exportações menos importações) em um valor entre 8 bilhões e US$ 10 bilhões, informou o governo.