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O governo anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com as autoridades do Uruguai para aumentar a exportação de automóveis e peças automotivas para o país.

O novo acordo permitirá a exportação, até 31 de dezembro, de 10.056 automóveis e de até US$ 99,6 milhões em peças para esse setor, segundo uma nota divulgada pelo Ministério de Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior do Brasil.

O comunicado indica que o acordo anterior limitava a 8.504 o número de automóveis que o Brasil poderia exportar para o Uruguai até 31 de junho de 2016.

"Brasil e Uruguai estabeleceram, além disso, um plano de trabalho que, entre outros pontos, tratará do aumento da integração produtiva entre ambos países", diz a nota.

O acordo foi alcançado em um momento em que a indústria automotiva brasileira enfrenta uma profunda queda das vendas, que foi gerada pela redução do consumo na primeira economia da América Latina, que o governo admitiu na sexta-feira ter entrado em recessão.