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Os Analistas-Tributários da Receita Federal irão paralisar as atividades nesta terça e quarta-feira (26 e 27) em todo país para aguardar a apresentação formal da proposta de reestruturação salarial que deverá ser encaminhada pelo Ministério do Planejamento ainda esta semana.

A negociação da Receita Federal com o governo envolve uma proposta efetiva visando assegurar uma relação remuneratória mais justa, além de outras reivindicações que foram encaminhas ao governo. A primeira proposta feita pelo governo não atende os Analistas-Tributários, segundo a presidente do Sindireceita, Sílvia de Alencar, que reforça a importância dos Analistas-Tributários.

Em todo Brasil, a Receita Federal conta com mais de 8 mil Analistas-Tributários que atuam nas Agências, Centro de Atendimentos, Delegacias, Alfândegas, Inspetorias e postos de fronteira.

Nesses dois dias de paralisação, não serão realizados atendimentos nas unidades da Receita Federal em todo país. E será suspenso os seguintes serviços: atendimento ao contribuinte, não serão efetuadas a Emissão de CND, Parcelamento de Débitos, recepção de documentos Malha Fiscal, Emissão de DARF e GPS entre outros. Também serão paralisados os serviços nas Alfândegas e Inspetorias como Despachos de Exportação, Conferência Física, Trânsito Aduaneiro, Embarque de Suprimentos, Vigilância Aduaneira, Repressão entre outros serviços.