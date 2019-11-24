Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Deve ser lançada na segunda quinzena de dezembro a licitação binacional para a construção da ponte sobre o Rio Paraguai entre Porto Murtinho, cidade no oeste de Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, município paraguaio que faz fronteira com o estado. O governo do país vizinho apresentou estudo que prepara o lançamento do certame em reunião na sede da Itaipu Binacional, em Hernandarias, durante reunião da comissão mista nesta semana.

A obra deverá custar US$ 75 milhões, e a empresa vencedora da licitação será anunciada na próxima reunião da comissão, marcada para 19 de março de 2020, em Campo Grande. O projeto técnico, econômico, socioambiental, engenharia e fiscalização será elaborado no prazo de oito meses, com previsão de licitação da ponte no final do próximo ano. O termo de referência definiu a edificação da travessia na altura do quilômetro 1.000 da Hidrovia do Paraguai, acima (sentindo Norte) das duas cidades.

Durante a reunião, o diretor de Planejamento e Pesquisa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz Guilherme Rodrigues de Mello, também anunciou que o governo brasileiro concluiu o estudo de viabilidade do anel viário de 12 km que será construído entre a BR-267 e a ponte, em Porto Murtinho, com custo aproximado de R$ 100 milhões. A licitação do projeto executivo está prevista para janeiro de 2020.

O representante do DNIT garantiu ainda à Comissão Mista que, em razão da importância do corredor Brasil-Chile e da infraestrutura portuária que está sendo instalada na cidade fronteiriça de Mato Grosso do Sul, o governo brasileiro encomendará estudos para o projeto de adequações da rodovia BR-267. Obras para melhoria do tráfego serão realizadas em trechos que totalizarão 200 km, nos municípios de Porto Murtinho, Jardim, Maracaju e Rio Brilhante.