Veja dicas do Procon-MS para não cair em cilada na Black Friday

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Para quem pretende aproveitar as promoções da Black Friday na sexta-feira (29) o Procon-MS orienta que alguns pontos sejam levados em consideração pelo consumidor antes de efetuar a transição comercial. Um deles é monitorar, dias antes da promoção, o valor dos objetos de desejo, para não cair em nenhuma “pegadinha”.

Segundo o superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, o órgão estará de plantão, as 7h às 19h para atender a população que tiver qualquer reclamação no dia da grande promoção. “Termos uma unidade móvel no Centro, na 14 com a Barão para atender quem tiver problemas, além de várias equipes espalhadas pela cidade”.

Serão cerca de 20 fiscais do Procon-MS e outros funcionários que atuarão na orientação com questões de ofertas aos consumidores e que irão circular, tanto pelo centro da cidade como pelos shoppings de Campo Grande para verificar situações de não cumprimento do código de defesa do consumidor.

Além disse, cerca de sete servidores do órgão de defesa do consumidor ficarão na sede do Procon-MS para monitorar sites com ofertas e evitar fraudas. “Ano passado tivemos alguns problemas com compras não presenciais, por isso esse ano montamos uma equipe para cuidar especificamente disso. Além disso, o consumidor deve ficar atento a sites apontados pelo Procon-MS como não confiáveis”, orientou Salomão.

O superintendente lembra ainda que os consumidores devem denunciar qualquer irregularidade que encontrarem, seja na diferença de oferta anunciada ou de outro tipo. “A legislação não ter permissividade na Black Friday. Se um local está vendendo um produto hoje por R$ 1 mil e anuncia oferta de 50%, eu entendo que ele será vendido a R$ 500 e não a R$ 750, então o consumidor tem que tomar muito cuidado com isso e denunciar sempre”.

Conforme Salomão, no ano passado, apenas na van do Procon-MS foram feitos mais de 50 denúncias sobre irregularidades na Capital. Além das equipes volantes, dos fiscais de rua e de atendimento na sede da unidade e pelo telefone 151, o órgão também receberá denúncias de consumidores pelo WhatsApp (67) 99158-0088.

VEJA AS DICAS:

Compras presenciais

- Definir os produtos que tem interesse de adquirir;

- Monitorar o preço desses produtos antes do dia da promoção;

- Procurar a loja que dê o desconto real nestes produtos;

- Tomar cuidado com venda casada;

- Oferta feita na TV, folder ou em outro lugar deve ser cumprida.

Compras on-line

- Checar se o site possui cadeado no canto do link;

- Olhar os chats de consumidores para ver se há reclamações;

- Printar todas as telas;

- Tomar cuidado ao colocar dados pessoais, como CPF e número do cartão de crédito;

- Olhar no site do Procon-MS e na Fundação Procon-SP para ver a lista de site não confiáveis.