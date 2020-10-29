Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Economia

Economia

Receita Federal começa hoje a enviar cartas a contribuintes na malha fina

Um total de 334 mil pessoas receberão aviso para se autorregularizarem

Carol Alencar Cozzatti

Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um total de 334.338 contribuintes com a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2020 retida na malha fina começarão hoje (29) a receber cartas da Receita Federal. Na correspondência, o Fisco pedirá ao contribuinte que verifique as pendências no processamento da declaração e faça as correções.

As cartas serão enviadas até o dia 1º somente para contribuintes que podem autorregularizar-se e evitar autuações futuras. Quem foi intimado ou notificado pela Receita Federal a prestar esclarecimentos não receberá a correspondência.

A correção pode ser feita por declaração retificadora, sem a necessidade de comparecimento a postos de atendimento da Receita. Para saber a situação perante o Fisco, o contribuinte pode consultar o extrato da declaração na página da Receita na internet. Basta clicar no menu “Onde Encontro?”, na opção “Extrato da DIRPF (Meu Imposto de Renda)”, utilizando código de acesso ou uma conta Gov.br.

Se a declaração estiver na malha fina, aparecerá uma mensagem de pendência, com orientações de como proceder no caso de erro ou divergência de informações. Caso a declaração retificadora não seja enviada, o contribuinte será formalmente intimado e estará sujeito a autuação fiscal e a cobrança de multas.

Após o recebimento da intimação, não será mais possível corrigir a declaração. Qualquer exigência de imposto pelo Fisco será acrescida de multa de ofício de pelo menos 75% do imposto não pago pelo contribuinte ou pago em valor menor do que o devido.

Entrevista

A tecnologia japonesa e a força agrícola de MS impulsionam nossa cooperação

Em entrevista ao Correio do Estado, o embaixador do Japão, Yasushi Noguchi, detalha a recuperação de pastagens degradadas, o impacto da Rota Bioceânica e o avanço do turismo no Pantanal

14/11/2026 11h00

Compartilhar
Embaixador do Japão, Yasushi Naguchi

Embaixador do Japão, Yasushi Naguchi Divulgação

Continue Lendo...

Loterias

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 922, sexta-feira (13/11): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/11/2026 09h26

Compartilhar
Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Reprodução

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 7167, sexta-feira (13/11): veja o rateio
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7167, sexta-feira (13/11): veja o rateio

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7167, sexta-feira (13/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7167, sexta-feira (13/11)

3

Nova empresa assume o transporte de Campo Grande no mês que vem
Ônibus

/ 14 horas

Nova empresa assume o transporte de Campo Grande no mês que vem

4

Após apoiar Flávio Bolsonaro, Luso de Queiroz é expulso do PT em Campo Grande
Expulsão Partidária

/ 1 dia

Após apoiar Flávio Bolsonaro, Luso de Queiroz é expulso do PT em Campo Grande

5

Homem morre após carro bater em caminhão e capotar na BR-262
Acidente de Trânsito

/ 12 horas

Homem morre após carro bater em caminhão e capotar na BR-262

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
Juliane Penteado

/ 1 dia

Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Leandro Provenzano

/ 2 dias

O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Nem todo cliente merece receber uma proposta
Assinantes

/ 4 dias

Nem todo cliente merece receber uma proposta
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 06/11/2026

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes