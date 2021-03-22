Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Economia

Economia

Confiança dos empresários do comércio cai 1,5%

A implementação de ações restritivas e indefinições sobre o auxílio emergencial respondem pela desconfiança do setor

Bruna Pasche

Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec) recuou 1,5% na passagem de fevereiro para março deste ano, segundo dados divulgados hoje (22), no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

É a quarta queda consecutiva do indicador, que atingiu 103,6 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos.

Últimas notícias

Na comparação com março de 2020, o recuo chegou a 19,3%, a 12ª queda consecutiva neste tipo de comparação.

“A implementação de medidas restritivas e indefinições sobre o novo auxílio emergencial respondem por essa desconfiança do setor. A dependência do varejo presencial ainda é grande, apesar dos avanços na digitalização. Esperamos que haja uma agilidade em relação à vacinação, que é o mais urgente no momento. Mas precisamos também de salvaguardas econômicas e sociais”, disse o presidente da CNC, José Roberto Tadros, em nota.

Situação da economia

Na comparação com fevereiro deste ano, a queda do indicador foi puxada principalmente pela confiança dos empresários no momento atual, que cedeu 4,1%. 

A avaliação sobre a situação atual da economia, por exemplo, caiu 4,8%.

A expectativa dos empresários em relação aos próximos meses teve retração de 0,4%. 

Já a intenção de investimentos perdeu 0,9% em relação a fevereiro. A intenção de investir na empresa recuou 2,3%.

Na comparação com março de 2020, também foi observada uma queda de confiança maior em relação ao momento atual (-32,3%) do que ao futuro (-13,5%). 

A intenção de investimentos caiu 14,4%.

Assine o Correio do Estado.

Entrevista

A tecnologia japonesa e a força agrícola de MS impulsionam nossa cooperação

Em entrevista ao Correio do Estado, o embaixador do Japão, Yasushi Noguchi, detalha a recuperação de pastagens degradadas, o impacto da Rota Bioceânica e o avanço do turismo no Pantanal

14/11/2026 11h00

Compartilhar
Embaixador do Japão, Yasushi Naguchi

Embaixador do Japão, Yasushi Naguchi Divulgação

Continue Lendo...

Loterias

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 922, sexta-feira (13/11): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/11/2026 09h26

Compartilhar
Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Reprodução

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"
Reflexão e Filosofia

/ 06/11/2026

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7167, sexta-feira (13/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7167, sexta-feira (13/11)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3829, sexta-feira (13/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3829, sexta-feira (13/11)

4

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"
Reflexão e Filosofia

/ 06/11/2026

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7167, sexta-feira (13/11): veja o rateio
Loterias

/ 9 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7167, sexta-feira (13/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
Juliane Penteado

/ 1 dia

Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Leandro Provenzano

/ 2 dias

O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Nem todo cliente merece receber uma proposta
Assinantes

/ 4 dias

Nem todo cliente merece receber uma proposta
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 06/11/2026

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes