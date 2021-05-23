Caixa deposita 2ª parcela do auxílio emergencial a nascidos em julho

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A Caixa Econômica Federal realizou hoje (23) o depósito da segunda parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de trabalhadores.

O benefício foi creditado para os nascidos em julho e que não fazem parte do Bolsa Família.

O pagamento foi antecipado e os valores estão disponíveis na conta digital.

Antes, eles só receberiam no dia dia 2 junho.

De acordo com a Caixa, a partir deste domingo, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para o pagamento de boletos, compras na internet e pelas “maquininhas”.

Os beneficiários também conseguem movimentar os recursos usando o Caixa Tem na rede lotérica de todo o Brasil.

Saques e transferências para quem receber o crédito neste domingo serão liberados no dia 10 de junho.

“O calendário da segunda parcela foi antecipado para todos os beneficiários. Marcado inicialmente para encerrar em 8 de julho, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o segundo ciclo agora finaliza no dia 17 de junho”, informou a Caixa.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial e também pela internet .

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