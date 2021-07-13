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Diesel sobe quase R$ 0,10 em Campo Grande, após uma semana de reajuste

Em se tratando da gasolina, que também sofreu reajuste nas bombas, de R$ 5,65 passou para R$ 5,68, no mesmo período

Izabela Cavalcanti

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Após sete dias do anúncio do reajuste do diesel, o combustível em Campo Grande já sofreu alta de quase R$ 0,10 ou 2,05% no preço médio. De R$ 4,39 passou para R$ 4,48.

As informações constam na pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do dia 4 a 10 de julho, se comparado ao dia 20 a 26 de junho.

O maior valor encontrado foi no Alloy Auto Posto Ltda. por R$ 4,35 e o menor no Posto São Miguel Arcanjo Ltda. por R$ 4,57.

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Em se tratando da gasolina, que também sofreu reajuste nas bombas, de R$ 5,65 passou para R$ 5,68, no mesmo período. Com isso, o aumento foi de 0,53%.

No Posto Acácia Ltda. está R$ 5,49, já no Yonamine & Cia Ltda. está R$ 5,82 (6,01%).

A aditivada passou para R$ 5,84 e era R$ 5,80 (0,69%).A média é de R$ 5,84.

No Alloy Auto Posto Ltda. está R$ 5,55, no Auto Posto Referência Ltda. R$ 5,99. Variação de 7,93%.

Corumbá  

O diesel no município foi encontrado entre R$ 4,89 e R$ 5,06 (3,47%). O preço médio é de R$ 4,93.

A gasolina comum custa de R$ 6,12 a R$ 6,17 (0,82%), com média de R$ 6,15.

Em se tratando da aditivada, o valor fica entre R$ 6,15 e R$ 6,26 (1,79%). A média é de R$ 6,22.

Dourados

O diesel está sendo comercializado de R$ 4,47 a R$ 4,64 (3,80%), com custo médio de R$ 4,58.

A gasolina comum teve média de R$ 5,98. O valor mínimo é de R$ 5,89 e o máximo de R$ 6,09 (3,40%).

Ainda conforme levantamento da ANP, a aditivada é vendida de R$ 5,99 a R$ 6,09 (1,67%).

Reajuste  

Na última terça-feira (6), começou a vigorar os novos valores da gasolina e do diesel nas refinarias. A alteração foi de R$ 0,16 no litro da gasolina e em R$ 0,10 no diesel.

Já o preço médio de venda de GLP da Petrobras para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,60 por kg, refletindo um aumento médio de R$ 0,20 por kg.  

A ANP mostra ainda que o gás de cozinha em Campo Grande obteve média de R$ 86,48. No Auto Posto Shiraishi Centro Ltda. está R$ 74,90 e no Paulo Cezar Batista Gás R$ 95. Ou seja, diferença de 26,84%. 

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