Seis sul-mato-grossenses são sorteados e vão dividir prêmio da Nota MS Premiada

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Seis sul-mato-grossenses acertaram às seis dezenas e vão dividir o prêmio principal, de R$ 100 mil, do Programa Nota MS Premiada de agosto, sorteado nessa quarta-feira (28).

O sorteio das dezenas é feito pelo concurso da Mega-Sena, que teve as seguintes dezenas sorteadas: 03-20-22-37-41-43.

Cada acertador irá receber R$ 16,6 mil.

Outros 344 sul-mato-grossenses acertaram a Quina e vão levar R$ 581,40, cada.

Para conferir se foi contemplado, basta acessar o site da Nota MS Premiada e digitar o CPF no campo indicado.

O programa Nota MS Premiada sorteia, mensalmente, R$ 300 mil entre consumidores que pedem a inclusão do CPF nas notas de compras.

Do prêmio total, R$ 100 mil é dividido entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que fazem a quina.

A participação nos sorteios do programa, que está no terceiro ano de vigência, é automática.

Os sorteios são realizados mensalmente, sempre no último sorteio da Mega-Sena de cada mês.

Contemplados

Lista com o CPF dos ganhadores é divulgada no site do programa, até o terceiro dia útil subsequente à realização de cada sorteio.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) de Mato Grosso do Sul não faz a comunicação aos premiados e o consumidor deve estar atento para conferir suas dezenas.

Para saber se foi o contemplado, basta digitar o CPF no campo indicado.

Ganhadores devem efetuar um cadastro e informar os dados bancários até o dia 15 do próximo mês, para que o pagamento seja realizado até o dia 20.

Se o cadastramento e a validação forem feitos do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 5 do próximo mês.

Prazo é de 90 dias e se o ganhador não fizer o cadastro em até cinco dias antes deste período ele perde o direito ao prêmio.

Para participar do Nota MS Premiada, basta o consumidor pedir para incluir o CPF na nota fiscal.

Mensalmente, são distribuídos R$ 300 mil reais em prêmios para os consumidores que acertarem seis ou cinco números no referido sorteio da Mega-Sena.

Sorteio é sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal.

Ou seja, as notas emitidas em janeiro concorrem em fevereiro, as emitidas em fevereiro concorrem em março, e assim sucessivamente.

Não havendo sorteio do concurso da Mega-Sena no dia especificado no calendário, devem ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte.

Como participar ?

Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas ou quando questionado, se quer CPF na nota.

Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.

O sorteio é realizado sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal, ou seja, as notas emitidas em agosto concorrem em setembro, por exemplo.

Confira o calendário de sorteios para 2022:

Calendário aponta o mês de emissão dos cupons e data do sorteio da Mega-Sena.

Período de apuração Data do sorteio da Mega-Sena Agosto 2022 28/09/2022 Setembro 2022 29/10/2022 Outubro 2022 30/11/2022 Novembro 2022 31/12/2022 Dezembro 2022 28/01/2023

Para mais informações, o consumidor pode acessar o site Nota MS Premiada ou ligar e enviar mensagens para o telefone (67) 3389-7801.