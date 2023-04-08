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Cartão de crédito: Campo Grande registra aumento de famílias endividadas em março

A Capital teve um leve aumento, registrando o número de 60,6% de endividados, ante 59,8% no mês de fevereiro

Valesca Consolaro

08/04/2023 - 12h58
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Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra que, em março, o índice de famílias endividadas em Campo Grande teve um leve aumento, registrando o número de 60,6% de endividados, ante 59,8% no mês de fevereiro. 

Segundo a pesquisa, os “muito endividados” deram uma reduzida em relação ao mês anterior: 11,9% em março, perante os 15,4% de fevereiro. 

Já entre os “pouco endividados” o aumento foi de quase dois pontos percentuais, de 24,8% para 26,9% agora em abril.

A economista do IPF/MS, Regiane Dedé, explica que o cartão de crédito continua sendo a principal fonte de endividamento dos campo-grandenses (71,1%). 

“A fonte do aumento da dívida, em março, está nos indicadores como cheque pré-datado (0,1% para 0,4%), crédito consignado (de 8,1% para 8,7%), financiamento de carro (de 8,1% para 9,8%) e outras dívidas (de 2,5% para 3,4%)”, disse. 

Ela explica, ainda, que estar endividado não significa inadimplência – quando não vão pagar as contas – situação assumida por 12,6% dos que responderam a pesquisa. Em fevereiro, esse número era maior, 13,6%”, conta.  

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