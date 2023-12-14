Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Economia

Benefício

Calendário do PIS/Pasep 2024 é aprovado; veja datas de pagamento

As liberações de valores no ano que vem começam em fevereiro e vão até o final de dezembro

FOLHAPRESS

13/12/2023 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O calendário de pagamento do abono do PIS/Pasep 2024 foi aprovado pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) em reunião nesta quarta-feira (13). As liberações de valores no ano que vem começam em fevereiro e vão até o final de dezembro.

O conselho, que reúne representantes de trabalhadores, empregadores e do governo federal, aprovou as datas sugeridas pelo Ministério do Trabalho e Emprego por unanimidade, como tem feito há alguns anos.  

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO ABONO DO PIS EM 2024

Nascidos em    Recebem a partir de    Data final de pagamento
Janeiro                    15/02/2024                    27/12/2024
Fevereiro                15/03/2024                    27/12/2024
Março e abril          15/04/2024                    27/12/2024
Maio e junho          15/05/2024                    27/12/2024
Julho e agosto         17/06/2024                    27/12/2024
Setembro e outubro 15/07/2024                   27/12/2024
Novembro e dezembro 15/08/2024              27/12/2024

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO ABONO DO PASEP EM 2024

Final da inscrição    Recebem a partir de    Data final de pagamento
0                            15/02/2024                     27/12/2024
1                            15/03/2024                     27/12/2024
2 e 3                      15/04/2024                     27/12/2024
4 e 5                      15/05/2024                     27/12/2024
6 e 7                      17/06/2024                     27/12/2024
8                            15/07/2024                     27/12/2024
9                            15/08/2024                     27/12/2024

Para trabalhadores da iniciativa privada que recebem o PIS (Programa de Integração Social), o pagamento do abono leva em consideração o mês do aniversário. O dinheiro é liberado automaticamente para quem é cliente da Caixa Econômica Federal.

O pagamento do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), devido a profissionais de órgãos públicos que se encaixam nas regras do programa, é liberado no Banco do Brasil para esses casos o dinheiro é pago conforme o número final de inscrição.

QUEM TEM DIREITO AO ABONO SALARIAL EM 2024

O abono do PIS que será pago pela Caixa em 2024 é destinado a profissionais que trabalharam com carteira assinada em 2022. O do Pasep, pago pelo Banco do Brasil, é devido a servidores federais, estaduais e municipais que se encaixam nas regras do programa e também usa como referência o trabalho exercido em 2022.

Para ter direito ao abono de até um salário mínimo é preciso:

- Estar cadastrado no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
- Ter trabalhado formalmente no mínimo 30 dias no ano de 2022;
- Ter recebido, no ano de referência (2022), média mensal de até dois salários mínimos;
- O empregador precisa ter informado corretamente os dados do funcionário na Rais (Relatório Anual de Informações Sociais) do ano-base
 

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3822, quinta-feira (05/11)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

05/11/2026 20h05

Compartilhar
Volantes da Lotofácil, uma das modalidades de loteria administradas pela Caixa Econômica Federal.

Volantes da Lotofácil, uma das modalidades de loteria administradas pela Caixa Econômica Federal. (Foto: Divulgação/Caixa)

Continue Lendo...

Loterias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2995, quarta-feira (04/11): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/11/2026 08h38

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3821, de quarta-feira (04/11): veja o rateio
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3821, de quarta-feira (04/11): veja o rateio

2

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"
Viva

/ 3 dias

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3081, quarta-feira (04/11): veja o rateio
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3081, quarta-feira (04/11): veja o rateio

4

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 4 dias

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

5

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"
Reflexão e Filosofia

/ 3 dias

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Assinantes

/ 22 horas

Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 2 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 6 dias

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Assinantes

/ 29/10/2026

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça