Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Economia

Mercado de Trabalho

MS tem emprego em alta, mas salário de quem estudou é o dobro

Estado registra uma das menores taxas de desemprego do país, mas diferença de renda entre trabalhadores com ensino superior e médio passa de R$ 3 mil

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

14/08/2026 - 15h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Mato Grosso do Sul encerrou o segundo trimestre de 2026 com um mercado de trabalho aquecido, mas ainda marcado por uma forte diferença de renda conforme o nível de escolaridade. O Estado tinha 1,44 milhão de pessoas ocupadas e uma taxa de desemprego de apenas 2,7%, a quinta menor do país. O índice ficou bem abaixo da média nacional, de 5,4%.

O cenário de baixa desocupação veio acompanhado do avanço no número de trabalhadores empregados. Entre o primeiro e o segundo trimestre, o total de empregados passou de 1,027 milhão para 1,047 milhão, cerca de 20 mil pessoas a mais. No setor privado, o número de trabalhadores com carteira assinada também subiu, de 583 mil para 594 mil, enquanto os empregados sem carteira recuaram de 143 mil para 139 mil.

A informalidade chegou a 29,2% em MS, terceira menor taxa entre os Estados. No Brasil, o indicador ficou em 37,6%, mostrando uma situação relativamente mais favorável no mercado de trabalho sul-mato-grossense.

Escolaridade pesa no bolso

Mesmo com mais pessoas trabalhando e uma taxa de desemprego próxima dos menores níveis registrados no país, resultando em um cenário de pleno emprego, os dados mostram que as oportunidades de melhores salários continuam fortemente relacionadas à formação profissional. O trabalhador sul-mato-grossense com ensino superior completo recebe, em média, R$ 6.264 por mês, enquanto os com ensino médio completo ou equivalente ganham R$ 3.122, conforme aponta o levantamento. 

A diferença é de R$ 3.142 mensais, ou 100,6%. Na prática, o rendimento médio de quem concluiu uma graduação é praticamente o dobro daquele recebido pelo trabalhador com ensino médio.

A distância também aparece entre as ocupações. Diretores e gerentes têm rendimento médio de R$ 7.883, enquanto trabalhadores de ocupações elementares recebem R$ 1.855. São mais de R$ 6 mil de diferença por mês entre os dois grupos.

O rendimento médio do trabalho principal no Estado ficou em R$ 3.731 no segundo trimestre. O valor recuou levemente em relação aos R$ 3.753 do trimestre anterior, mas ainda ficou acima dos R$ 3.602 registrados no mesmo período de 2025.

A diferença também aparece entre homens e mulheres: enquanto eles recebem, em média, R$ 4.165, elas têm rendimento médio de R$ 3.172, uma diferença de aproximadamente 24%.

 

Loterias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2996, sexta-feira (06/11): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/11/2026 08h57

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Loterias

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 919, sexta-feira (06/11): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/11/2026 08h56

Compartilhar
Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"

2

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"

3

Victor Hugo: "O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem"
Citação Histórica

/ 1 dia

Victor Hugo: "O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem"

4

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 6 dias

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3082, sexta-feira (06/11): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3082, sexta-feira (06/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 2 dias

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Assinantes

/ 3 dias

Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 5 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 30/10/2026

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro