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Às vésperas do início da nova safra, soja chega a R$ 150 em MS

Esta é a melhor cotação dos últimos 40 meses e contratos para o próximo ano também já estão sendo fechados por R$ 140,00

Neri Kaspary

Neri Kaspary

02/09/2026 - 12h32
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Às vésperas do início do plantio da nova safra, o que é permitido a partir do dia 16 de setembro, o preço da soja atingiu nesta semana e melhor cotação desde abril de 2023, chegando a R$ 150,00 a saca no sul de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, na região central, negócios chegaram a ser fechados por R$ 147,00.

A explicação para esta melhora da ordem de 30% nos preços ao longo dos últimos dois meses é a escassez do grão para consumo no mercado interno, segundo o corretor Carlos Ronaldo Dávalo, da Granos Corretora. No começo de julho, a saca estava sendo vendida por R$ 115,00.

Mas são poucos os produtores que estão aproveitando esta alta nos preços. Das 16,8 milhões de toneladas colhidas na última safra em Mato Grosso do Sul, somente 14% ainda estão disponíveis, segundo estimativa do corretor. Isso significa em torno de 40 milhões de sacas ainda disponíveis para venda, mas a maior parte disso nas mãos de intermediários.

E não é só o chamado preço spot (preço atual) que está trazendo ânimo ao setor. Nesta semana,, contratos para entrega da soja em fevereiro do próximo ano foram fechados por R$ 134,00 a saca, segundo Carlos Ronaldo Dávalo.

Na cotação para maio o valor é ainda maior, o bushel está sendo cotado a 13,30 dólares na bolsa de Chicago”, explica. Isso equivale a cerca de R$ 140,00 a saca. Há cerca de dois meses, o bushel (27,2155 kg) estava na casa dos US$ 12,20.

De acordo com o corretor, as condições climáticas nos Estados Unidos nos últimos dois meses e o cenário geopolítico mundial foram os responsáveis pela reação dos preços no mercado mundial no que se refere ao mercado futuro.

Por enquanto, explica ele, as possíveis quedas na produção em decorrência do El Niño não têm influenciado os preços. As consequências do fenômeno climático que têm colocado o mundo inteiro em alerta devem ser menores do que aquilo que foi previso há alguns meses, afirma Dávalo.

Isso não significa, porém, que as cotações não possam melhorar no começo do próximo ano, quando ocorrer a colheita da soja que começa  ser plantada a partir do final de setembro. “A cotação mundial do trigo está em forte alta e por isso muito produtor mundo afora vai plantar trigo e deixar de plantar soja. Isso tende a provocar alta no preço para os produtores daqui no ano que vem”, acredita o corretor.

Além disso, o relatório mais recente das autoridades norte-americandas de acompanhamento de safras mostrou uma nova deterioração da safra nos EUA. O percentual das lavouras de soja classificadas entre boas e excelentes caiu para 58%, contra 60% na semana anterior. A piora reforça as preocupações do mercado com o potencial produtivo da safra dos EUA.  E, quem sai ganhando com este pessimismo é o produtor brasileiro.

Histórico

Em fevereiro de 2022, o preço da soja chegou a R$ 206,00, na melhor cotação da história. Mas, exatos dois anos depois, em fevereiro de 2024, a cotação em Mato Grosso do Sul chegou ficar abaixo de R$ 100,00. Depois disso, a cotação média ficou na casa dos R$ 120,00. 

INFORMAÇÕES GRANOS CORRETORA

 

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