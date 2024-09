Agraer-MS abre 123 vagas em concurso com salários de até R$ 7,2 mil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (AGRAER MS) lançou o edital nº 1/2024, que oferece 123 vagas imediatas em um processo seletivo. As oportunidades são destinadas a profissionais com formação de níveis médio, médio/técnico e superior.

Vagas

Os cargos oferecidos incluem posições como Pesquisador, Gestor Sócio Organizacional Rural, Técnico de Desenvolvimento Rural e Agente de Serviços Sócio Organizacional. As remunerações variam de R$ 2.881,54 a R$ 7.248,47, com carga horária de 40 horas semanais.

As funções para nível superior incluem:

Pesquisador nas áreas de Medicina Veterinária, Biologia e Zootecnia, com ênfase em Ciência Animal e Biotecnologia;

nas áreas de Medicina Veterinária, Biologia e Zootecnia, com ênfase em Ciência Animal e Biotecnologia; Gestor Sócio Organizacional Rural em Biblioteconomia e Serviço Social.

Para nível médio/técnico, as vagas são:

Técnico de Desenvolvimento Rural com especializações em Técnico Agrícola/Agropecuário e Técnico de Laboratório.

Há também vagas para nível médio, no cargo de Agente de Serviços Sócio Organizacional.

Processo seletivo

O processo seletivo será dividido em três etapas:

Inscrição: De caráter eliminatório, realizada exclusivamente online. Avaliação Curricular: De caráter eliminatório e classificatório, avaliando qualificação e experiência profissional. Entrevista Pessoal: Também eliminatória e classificatória, com critérios definidos no edital.

Prazos

As inscrições devem ser realizadas até as 17h do dia 23 de setembro de 2024, no site oficial Concursos MS. Os candidatos precisam preencher um formulário online e enviar a documentação necessária em formato PDF, conforme descrito no edital.

Os resultados preliminares da inscrição e da avaliação curricular serão divulgados em 22 de outubro de 2024, com o resultado final e homologação previstos para 18 de dezembro de 2024. A apresentação de documentos e contratação dos aprovados ocorrerá em janeiro de 2025.

Informações adicionais

Além das vagas de ampla concorrência, há reservas para pessoas negras, indígenas e com deficiência, respeitando a legislação vigente. O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Para mais detalhes, os candidatos devem acessar o edital completo disponível no site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

