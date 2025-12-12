Agronegócio: MS avança no setor e garante safra recorde de soja e milho em 2025

A produtividade do milho foi o grande destaque, com avanço de 62% frente à safra 2023/24 - FOTO: Geizibel Gomes/Aprosoja

Mato Grosso do Sul encerra 2025 como um dos estados que mais avançaram no agronegócio brasileiro, impulsionado por uma safra recorde de 28 milhões de toneladas de soja e milho, crescimento de 18% no Valor Bruto da Produção e conquistas sanitárias que ampliam mercados, de acordo com as informações divulgadas pela Federação da Agricultura e Pecuária do MS (Famasul).

O desempenho, aliado a investimentos em logística e à expansão de novas cadeias produtivas, consolidou o Estado como referência nacional em produtividade, sustentabilidade e competitividade. Além de registrar crescimento expressivo em produção e exportações, o Estado atraiu novas indústrias, o que fortaleceu seu papel estratégico no agronegócio brasileiro e abriu espaço para novas fronteiras produtivas.

Soja e milho

Na safra 2024/25, as culturas de soja e o milho alcançaram juntas 28 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 35% em relação ao ciclo anterior. A produtividade do milho foi o grande destaque, com avanço de 62% frente à safra 2023/24, marcada por forte quebra e produção de apenas 8,4 milhões de toneladas.

Esse movimento foi impulsionado também pela chegada e expansão das indústrias de etanol de milho. Na safra atual, Mato Grosso do Sul produziu 1,58 bilhão de litros do biocombustível, crescimento de 58% e estímulo direto à demanda por grãos.

Outras produções

Já a citricultura avança com projeção de 30 mil hectares de laranja, enquanto o amendoim mantém ritmo acelerado, com área plantada de 43,5 mil hectares e produção estimada em 173,7 mil toneladas.

No setor de florestas, a área de eucalipto superou 1,89 milhão de hectares, impulsionada pela expectativa de instalação de duas novas plantas industriais, sendo uma em Inocência e outra em Bataguassu, que devem ampliar a demanda por madeira nos próximos anos.

Proteínas animais

O abate de bovinos cresceu 4%, totalizando 4,1 milhões de cabeças, enquanto a suinocultura alcançou 3,5 milhões de animais abatidos, também com alta de 4%. A avicultura manteve estabilidade, com 186,2 milhões de aves abatidas (0,3% de aumento).

O Valor Bruto da Produção (VBP) alcançou aproximadamente R$ 84 bilhões, alta de 18% impulsionada pela combinação entre bom desempenho produtivo e valorização dos preços da maioria dos produtos. O PIB sul-mato-grossense deve encerrar o ano com crescimento de 6,8%, superando R$ 227 bilhões.

Exportações e competitividade em alta

As exportações do agronegócio acumularam crescimento de 4% entre janeiro e novembro, com faturamento de US$ 9,2 bilhões. A celulose lidera as vendas externas, representando 31% da receita e somando US$ 2,84 bilhões, 20% acima de 2024.

Em seguida vêm a soja em grãos, com US$ 2,33 bilhões (25% do total), e a carne bovina, que cresceu 51% e chegou a US$ 1,70 bilhão, consolidando a força do setor.

Infraestrutura e logística avançam com novos investimentos

A retomada do contrato de concessão da BR-163/MS, agora sob gestão da Motiva, prevê R$ 16,6 bilhões em investimentos ao longo de 29 anos, com duplicações, faixas adicionais, viadutos e áreas de descanso.

Outro projeto estratégico é a Rota da Celulose, que abrange cerca de 870 km de rodovias federais e estaduais, com investimentos estimados em R$ 10 bilhões, conectando regiões produtoras aos corredores de exportação.

A confirmação do leilão da Hidrovia do Rio Paraguai para 2026 representa mais um passo para reduzir custos logísticos, enquanto melhorias em aeroportos regionais ampliam o escoamento de cargas de maior valor agregado.

