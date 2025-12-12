Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Agronegócio: MS avança no setor e garante safra recorde de soja e milho em 2025

Crescimento no VBP, expansão de cadeias produtivas, reconhecimento internacional sanitário e novos investimentos logísticos marcam o ano do setor

João Pedro Flores

12/12/2025 - 17h45
Mato Grosso do Sul encerra 2025 como um dos estados que mais avançaram no agronegócio brasileiro, impulsionado por uma safra recorde de 28 milhões de toneladas de soja e milho, crescimento de 18% no Valor Bruto da Produção e conquistas sanitárias que ampliam mercados, de acordo com as informações divulgadas pela Federação da Agricultura e Pecuária do MS (Famasul). 

O desempenho, aliado a investimentos em logística e à expansão de novas cadeias produtivas, consolidou o Estado como referência nacional em produtividade, sustentabilidade e competitividade. Além de registrar crescimento expressivo em produção e exportações, o Estado atraiu novas indústrias, o que fortaleceu seu papel estratégico no agronegócio brasileiro e abriu espaço para novas fronteiras produtivas.

Soja e milho

Na safra 2024/25, as culturas de soja e o milho alcançaram juntas 28 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 35% em relação ao ciclo anterior. A produtividade do milho foi o grande destaque, com avanço de 62% frente à safra 2023/24, marcada por forte quebra e produção de apenas 8,4 milhões de toneladas.

Esse movimento foi impulsionado também pela chegada e expansão das indústrias de etanol de milho. Na safra atual, Mato Grosso do Sul produziu 1,58 bilhão de litros do biocombustível, crescimento de 58% e estímulo direto à demanda por grãos.

Outras produções

Já a citricultura avança com projeção de 30 mil hectares de laranja, enquanto o amendoim mantém ritmo acelerado, com área plantada de 43,5 mil hectares e produção estimada em 173,7 mil toneladas.

No setor de florestas, a área de eucalipto superou 1,89 milhão de hectares, impulsionada pela expectativa de instalação de duas novas plantas industriais, sendo uma em Inocência e outra em Bataguassu, que devem ampliar a demanda por madeira nos próximos anos.

Proteínas animais

O abate de bovinos cresceu 4%, totalizando 4,1 milhões de cabeças, enquanto a suinocultura alcançou 3,5 milhões de animais abatidos, também com alta de 4%. A avicultura manteve estabilidade, com 186,2 milhões de aves abatidas (0,3% de aumento).

O Valor Bruto da Produção (VBP) alcançou aproximadamente R$ 84 bilhões, alta de 18% impulsionada pela combinação entre bom desempenho produtivo e valorização dos preços da maioria dos produtos. O PIB sul-mato-grossense deve encerrar o ano com crescimento de 6,8%, superando R$ 227 bilhões.

Exportações e competitividade em alta

As exportações do agronegócio acumularam crescimento de 4% entre janeiro e novembro, com faturamento de US$ 9,2 bilhões. A celulose lidera as vendas externas, representando 31% da receita e somando US$ 2,84 bilhões, 20% acima de 2024.

Em seguida vêm a soja em grãos, com US$ 2,33 bilhões (25% do total), e a carne bovina, que cresceu 51% e chegou a US$ 1,70 bilhão, consolidando a força do setor.

Infraestrutura e logística avançam com novos investimentos

A retomada do contrato de concessão da BR-163/MS, agora sob gestão da Motiva, prevê R$ 16,6 bilhões em investimentos ao longo de 29 anos, com duplicações, faixas adicionais, viadutos e áreas de descanso.

Outro projeto estratégico é a Rota da Celulose, que abrange cerca de 870 km de rodovias federais e estaduais, com investimentos estimados em R$ 10 bilhões, conectando regiões produtoras aos corredores de exportação.

A confirmação do leilão da Hidrovia do Rio Paraguai para 2026 representa mais um passo para reduzir custos logísticos, enquanto melhorias em aeroportos regionais ampliam o escoamento de cargas de maior valor agregado.

Brechós movimentam R$ 1 milhão na economia de MS

800 famílias (proprietárias dos brechós/expositores) foram beneficiadas e 200 mil itens foram vendidos entre 2024 e 2025

12/12/2025 11h00

Este fim de semana tem brechó com roupa boa, bonita e barata com preços acessíveis que cabem no bolso

Este fim de semana tem brechó com roupa boa, bonita e barata com preços acessíveis que cabem no bolso ARQUIVO PESSOAL

Desapega Campo Grande, evento mensal que reúne dezenas de brechós, gerou R$ 1 milhão ao longo de suas 20 edições, entre 2024 e 2025, na Capital.

Ao todo, 800 famílias (proprietárias dos brechós/expositoras) foram beneficiadas e 200 mil itens foram vendidos.

A realização é do Coletivo Brechós. O evento é famoso na cidade e querido pelos campo-grandenses, que buscam por roupa boa, bonita e barata com preços acessíveis que cabem no bolso.

O valor gerado é integralmente destinado aos expositores, pois o Coletivo não retém porcentagem sobre as vendas.

Confira os números detalhados:

  • R$ 1 milhão: valor real gerado em vendas diretas pelos expositores ao longo da história do evento
  • 800 famílias: número estimado de pequenos empreendedores e desapegos pessoais que geraram renda através do projeto
  • 200 mil itens: roupas, calçados e acessórios que ganharam novos lares, evitando o descarte incorreto e lotação de aterros sanitários

De acordo com a coordenadora do Coletivo de Brechós, Val Reis, o faturamento é integral de quem expõe, das famílias e dos proprietários dos brechós.

“Nós montamos o palco, mas o show — e o lucro — é 100% de quem expõe. É fundamental esclarecer: esse 1 milhão de reais não passa pelo Coletivo. Esse valor é a soma das vendas diretas realizadas por cada expositor, fruto exclusivo do trabalho deles. Para nós, esse número simboliza autonomia: são contas pagas, material escolar comprado e comida na mesa de centenas de famílias. A organização apenas cria o ambiente propício; o mérito da conquista financeira é inteiramente de quem está lá vendendo”, explicou.

ÚLTIMO DO ANO - 20ª EDIÇÃO

'Desapega Campo Grande' ocorre neste sábado (13), das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna, localizado na rua Jornalista Valdir Lago, bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

O evento reunirá mais de 60 brechós em um só lugar. São mais de 15 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

 

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2330, quinta-feira (11/12): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/12/2025 10h23

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2330 da Timemania na noite desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 64 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 79.057,26)
  • 5 acertos - 445 apostas ganhadoras, (R$ 1.776,56)
  • 4 acertos - 8.935 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 85.295 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: NAUTICO /PE - 24.435 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2330 são:

  • 31 - 56 - 50 - 57 - 22 - 52 - 69
  • Time do Coração: Náutico (PE) 

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2335

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 13 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2335. O valor da premiação está estimado em R$ 65 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

