Alta do dólar eleva preços ao consumidor, mas pode beneficiar o produtor rural

O dólar comercial fechou cotado a R$ 6,0961 ontem, alta de 0,04% em relação ao recorde nominal do dia anterior de R$ 6,0934. Na máxima do dia, a moeda norte-americana chegou a bater R$ 6,2073, mas recuou após interferência do Banco Central (BC).

Especialistas ouvidos pelo Correio do Estado explicam que a alta da moeda interfere positiva e negativamente na economia de Mato Grosso do Sul. Enquanto consumidores enfrentam aumento nos preços de diversos produtos, o cenário é mais favorável para parte do setor rural, que encontra no mercado externo uma oportunidade de ganhos.

A alta do dólar influencia diretamente o preço de produtos importados e daqueles com insumos cotados na moeda norte-americana (as commodities). Bens como eletroeletrônicos, combustíveis, medicamentos e alimentos sofrem reajustes, tornando-se mais caros para o consumidor final.

O mestre em Economia Lucas Mikael explica que a cotação em tendência de alta pressiona alguns produtos que dependem do mercado externo.

“No setor de alimentos, o dólar alto pressiona os preços de produtos que dependem do mercado externo ou de insumos dolarizados, como carnes, óleo de soja e derivados do trigo, resultando em aumento da inflação para o consumidor. A tendência é de que os preços continuem subindo, especialmente se a moeda americana se mantiver em patamares elevados, como sugerem algumas projeções”.

De acordo com o mestre em Economia Eugênio Pavão, há um estímulo à inflação de alimentos, que já estão em alta, como carne, trigo e café, entre outros.

“O consumidor tem na alta do dólar um estímulo à alta da inflação, com muitos produtos vindos de empresas oligopolistas e com preços internacionais. O trigo, cuja produção nacional fica em 60%, tem de se importar da Argentina quase todos os grãos necessários para atender à demanda interna. O período de alta da moeda internacional afeta os preços das massas. [Também tem influência] no caso de remédios com princípio ativo estrangeiro, vacinas importadas, etc.”, explica.

Economista do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG) Staney Barbosa Melo avalia que a alta do dólar é um problema que precisa ser encarado de diferentes perspectivas.

“Para a economia de MS como um todo, é péssimo, pois, ainda que tenhamos uma pauta majoritariamente exportadora, tende a encarecer a aquisição de insumos importantes para a nossa produção, além de reduzir o poder de compra dos consumidores locais, que já é baixo”.

COMMODITIES

Pavão ainda frisa que a economia de Mato Grosso do Sul tem na balança comercial uma parcela significativa de seus lucros com venda de commodities. Na cotação do mercado futuro desta terça-feira, gado, milho e café fecharam em alta, enquanto a soja registrou queda.

“Com o dólar em alta, nós temos uma situação ambígua, já que, para produzir, muitos insumos são importados, impactando os custos da produção agrícola. Por outro lado, os produtos cotados em dólar têm ganhos significativos”, analisa o economista.

Dados da Bolsa brasileira (B3) apontam que a saca de milho com vencimento para janeiro foi cotada a R$ 74,60, com valorização de 0,81%, os contratos para março de 2025 foram a R$ 73,70, com alta de 0,79%, e a saca para maio foi negociada a R$ 73,03, com elevação de 0,72%.

A arroba do boi gordo negociada no mercado futuro também registrou variação positiva. Os contratos de janeiro apontaram alta de 1,64%, com a arroba cotada a R$ 319,15; os contratos para fevereiro do próximo ano tiveram elevação de 0,97%, indo a R$ 319,05; para março, a arroba chegou a R$ 319,90 (alta de 1,07%); e para maio, a valorização foi de 1,11%, chegando a R$ 318,50.

“Desta forma, podemos dizer que, se o câmbio não voltar a patamares mais racionais, a tendência é de que os setores exportadores de celulose, grãos, carne e mineração serão os mais beneficiados”, finaliza Pavão.

Mikael corrobora que os principais impactados serão os segmentos do agronegócio e da agroindústria.

“No agronegócio, a valorização da moeda americana pode ser positiva, já que torna os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional, favorecendo exportações de soja, carnes e outros produtos agrícolas”, explica o economista.

“No entanto, há um aumento expressivo nos custos de produção, uma vez que muitos insumos, como fertilizantes e defensivos, são importados e precificados em dólar. Além disso, o encarecimento das matérias-primas importadas afeta a indústria, que enfrenta maiores custos de produção e menor margem de lucro. Mesmo com o cenário desafiador, o saldo pode ser positivo para o agronegócio sul-mato-grossense, caso o setor consiga equilibrar os ganhos das exportações com o aumento dos custos de produção”, conclui Mikael.

OUTRO VIÉS

Por outro lado, o economista do SRCG acredita que no curto prazo o impacto pode ser positivo para o agro, visto que a desvalorização do real tende a baratear os produtos para o exterior, “aumentando a demanda global por nossos produtos e estimulando os preços de nossos bens exportáveis”, contextualiza Melo.

Ele ainda frisa que a importação dos insumos é feita em dólar, então, no médio e longo prazo, o dólar mais caro tende a tornar mais caros os custos de produção.

“Dessa forma, ganhos e perdas de curto prazo dependem diretamente da particularidade de cada produtor. Contudo, no médio e longo prazo essa vantagem momentânea desaparece, pois o que o produtor recebeu a mais, em termos relativos, terá de pagar na forma de insumos. Olhando o problema de outra ótica, a da concorrência, nem toda alta do dólar se traduz em alta de preços para nossa pauta exportadora. Isso porque nossos concorrentes tendem a reduzir seus preços para não perderem mercado para nossos produtos”, finaliza Melo.

