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Economia

ANIVERSÁRIO DO ESTADO

Aos 49 anos, MS consolida força econômica e mira mais indústrias

No aniversário de Mato Grosso do Sul, titular da Semadesc destaca diversificação produtiva, expansão da indústria e fortalecimento dos negócios locais como pilares para sustentar o crescimento econômico

Súzan Benites

Súzan Benites

10/10/2026 - 07h45
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Mato Grosso do Sul chega ao 49º aniversário de sua criação, celebrado no dia 11 de outubro, com uma economia em transformação, marcada pela expansão industrial, a atração de investimentos privados e o fortalecimento do agronegócio.

O desafio para os próximos anos, segundo o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Falcette, é ampliar a capacidade de processamento da produção dentro do próprio território, gerar empregos qualificados e fazer com que os resultados do crescimento alcancem os 79 municípios.

Em entrevista ao Correio do Estado, o secretário avalia que um dos principais avanços recentes foi a ampliação e a diversificação da estrutura produtiva estadual.

Além da força tradicional da agropecuária, o Estado vem consolidando investimentos em segmentos industriais, especialmente nas cadeias de celulose, bioenergia, processamento de grãos e proteína animal.

O cenário ocorre em um momento de perspectivas positivas para a economia sul-mato-grossense. Conforme o Correio do Estado já mostrou, estimativa regional do Banco do Brasil aponta alta de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, o dobro da média nacional.

Além disso, o avanço dos investimentos privados e os indicadores favoráveis do mercado de trabalho reforçam as perspectivas de desenvolvimento.

No segundo trimestre deste ano, Mato Grosso do Sul registrou taxa de desocupação de 2,7%, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para Falcette, o desempenho estadual é resultado da combinação de competitividade do agronegócio, capacidade de atração de capital privado, segurança do ambiente de negócios e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

“Esse movimento é resultado da combinação entre a força do agronegócio, a capacidade de atração de investimentos privados, a segurança proporcionada pelo ambiente de negócios e as políticas públicas voltadas à competitividade e ao desenvolvimento sustentável”, avalia.

Ainda segundo o secretário, os efeitos desse processo ultrapassam os limites das fábricas e das propriedades rurais. A instalação de grandes empreendimentos movimenta cadeias de transporte, armazenagem, manutenção, comércio e serviços, criando oportunidades em diferentes regiões.

“Nosso objetivo é consolidar uma economia cada vez mais diversificada, capaz de agregar valor à produção dentro do Estado, fortalecer os fornecedores locais e ampliar as oportunidades de desenvolvimento nos municípios. Queremos que o crescimento econômico se traduza em melhoria da qualidade de vida da população sul-mato-grossense”, destaca.

INDÚSTRIA

A industrialização aparece como um dos principais caminhos para sustentar o desenvolvimento econômico estadual.

A estratégia é de reduzir a dependência da comercialização de matérias-primas e ampliar o processamento local de produtos agropecuários, aumentando o valor agregado e os efeitos dos investimentos sobre a economia.

Nas cadeias da soja, do milho, da cana-de-açúcar e do algodão há oportunidades que vão do armazenamento e beneficiamento à produção de biocombustíveis e outros produtos industriais.

Na proteína animal, a expansão envolve desde a produção rural e os sistemas de integração até frigoríficos, laticínios e atividades complementares.

O Estado já reúne exemplos dessa transformação. A fábrica da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, e as unidades de produção de etanol de milho da Inpasa e da Neomille demonstram como novos empreendimentos ampliam a capacidade de processamento industrial em MS.

Conforme já noticiou o Correio do Estado, Mato Grosso do Sul mantém uma carteira próxima de R$ 90 bilhões em grandes investimentos previstos para os próximos anos.

Projetos que estão em diferentes estágios de implantação e desenvolvimento. Entre eles estão a fábrica de celulose da Arauco, em Inocência, o projeto da Bracell, em Bataguassu, a indústria de processamento de soja da Copasul, em Naviraí, e a nova planta de etanol de milho da Atvos, em Nova Alvorada do Sul, que recebeu licença de instalação este ano.

Os empreendimentos integram um ciclo de investimentos que pode alterar a dinâmica econômica de diferentes municípios, ampliando a demanda por serviços, infraestrutura, mão de obra e fornecedores.

Os efeitos, porém, dependem do avanço de cada projeto, de seus cronogramas de implantação e da capacidade de integração com as empresas locais.

Falcette ressalta que o potencial de crescimento está justamente na possibilidade de ampliar essas conexões entre o campo e a indústria.

“Quanto maior a capacidade de processar nossa produção dentro do Estado, maior será o potencial de gerar renda, desenvolver os municípios e tornar nossa economia mais diversificada e competitiva”.

Além da celulose e dos biocombustíveis, Falcette aponta a citricultura como uma das atividades com potencial para diversificar a matriz produtiva e abrir novas oportunidades de negócios.

A expansão dessas cadeias pode favorecer produtores rurais, cooperativas, transportadores e empresas fornecedoras, desde que haja condições para a participação dos agentes econômicos locais.

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PEQUENOS NEGÓCIOS

Embora os grandes projetos industriais concentrem parte da atenção pelos volumes de capital envolvidos, o secretário avalia que o desenvolvimento estadual precisa incluir empresas de menor porte, agricultura familiar e produtores rurais.

A proposta da Semadesc é de fortalecer esses segmentos por meio do acesso ao crédito, da qualificação profissional, do incentivo ao empreendedorismo e do apoio à produção local.

Um dos instrumentos mencionados pelo secretário é o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), que oferece linhas de financiamento para investimentos produtivos, modernização e ampliação de empreendimentos, conforme as condições de cada modalidade.

Na agricultura familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) também integra as iniciativas voltadas ao fortalecimento da produção local.

A política aproxima produtores dos mercados institucionais, contribuindo para a geração de renda no campo e para o fornecimento de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A qualificação profissional é outro eixo considerado estratégico, principalmente diante da demanda por trabalhadores em setores industriais em expansão.

A aproximação entre a formação profissional e as necessidades das empresas pode ajudar a ampliar o preenchimento de vagas e a preparar a mão de obra para funções de maior qualificação.

O desafio, segundo ele, é fazer com que os investimentos se convertam em oportunidades para além dos empregos diretamente criados pelos empreendimentos. Isso inclui estimular a contratação de fornecedores locais, fortalecer pequenos negócios e ampliar a circulação de renda nos municípios.

“Para que o desenvolvimento econômico seja sustentável e alcance toda a população, precisamos criar oportunidades tanto para os grandes investimentos quanto para os pequenos negócios, os produtores rurais e a agricultura familiar”, considera Falcette.

Segundo ele, o crescimento será mais consistente quando empresas de diferentes portes conseguirem participar das cadeias produtivas em expansão, ampliando a capacidade de geração de renda e movimentação da economia regional.

Futuro da economia está focado na diversificação

Para os próximos anos, a Semadesc pretende ampliar as oportunidades em setores como celulose e base florestal, bioenergia, processamento de grãos, proteína animal e citricultura.

A agenda também inclui inovação, ciência e tecnologia, com o objetivo de agregar conhecimento à produção e fortalecer a competitividade estadual.

A expansão econômica, no entanto, precisa caminhar com a conservação ambiental. O secretário defende que a competitividade de Mato Grosso do Sul depende da capacidade de conciliar eficiência produtiva, redução de impactos ambientais e valorização dos recursos naturais.

Entre as iniciativas citadas está o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Bioma Pantanal, voltado ao reconhecimento e ao incentivo de produtores rurais que contribuem para a conservação da biodiversidade.

A agenda estadual também contempla iniciativas relacionadas à neutralidade de carbono, à recuperação de áreas degradadas e à melhoria dos sistemas agropecuários.

Na pecuária, programas como o Precoce MS e iniciativas de incentivo às cadeias de aves e suínos buscam estimular a produtividade e aprimorar os sistemas de produção. A intenção é de ampliar a eficiência e a qualidade, mantendo a responsabilidade ambiental como parte da estratégia de desenvolvimento.

O fortalecimento dos municípios também faz parte desse planejamento, com ações de articulação institucional voltadas à capacidade de planejamento local, à governança climática e ao saneamento.

Ao projetar o futuro do Estado, Falcette defende a consolidação de uma economia mais industrializada, diversificada e competitiva, com maior capacidade de transformar a produção local, atrair capital privado e gerar empregos qualificados.

“Até o fim desta década, queremos um Mato Grosso do Sul mais industrializado, diversificado e competitivo, com maior capacidade de agregar valor à produção, atrair investimentos, gerar empregos qualificados e fortalecer as economias municipais”, afirma.

Para ele, o próximo passo é fazer com que a expansão econômica se traduza em benefícios duradouros para a população, combinando prosperidade, inclusão social e conservação ambiental.

“Esse é o caminho para que MS continue crescendo de forma consistente e se destaque nacional e internacionalmente como um Estado capaz de produzir, inovar e gerar oportunidades com responsabilidade”, conclui Falcette.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3019, sexta-feira (09/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/10/2026 09h12

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3019 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 9 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras (R$ 4.827,19)
  • 4 acertos - 814 apostas ganhadoras (R$ 115,21)
  • 3 acertos - 15.438 apostas ganhadoras (R$ 3,03)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 14 apostas ganhadoras (R$ 5.275,44)
  • 4 acertos - 836 apostas ganhadoras (R$ 112,18)
  • 3 acertos - 14.402 apostas ganhadoras (R$ 3,25)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3019 são:

Primeiro sorteio

  • 22 - 03 - 29 - 39 - 17 - 11

Segundo sorteio

  • 47 - 31 - 44 - 16 - 08 - 35 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3020

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 14 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3020. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2986, sexta-feira (09/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/10/2026 09h11

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2986 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 9 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 7 apostas ganhadoras (R$ 47.363,91)
  • 18 acertos - 93 apostas ganhadoras (R$ 2.228,14)
  • 17 acertos - 811 apostas ganhadoras (R$ 255,50)
  • 16 acertos - 4880 apostas ganhadoras (R$ 42,46)
  • 15 acertos - 20139 apostas ganhadoras (R$ 10,28)
  • 0 acertos  - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2986 são:

  • 48 - 81 - 82 - 13 - 18 - 38 - 85 - 25 - 93 - 90 - 54 - 31 - 98 - 37 - 35 - 39 - 19 - 12 - 24 - 07 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2987

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 14 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2987. O valor da premiação está estimado em R$ 11,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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