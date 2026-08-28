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CENSO IMOBILIÁRIO

Apesar dos juros altos, venda de imóveis segue estável em Campo Grande

De janeiro a julho de 2026, 872 unidades foram vendidas, sendo 464 no primeiro trimestre e 408 no segundo trimestre

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/08/2026 - 12h40
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Taxa de juros segue alta, mas, mesmo assim, a população não deixa de realizar o sonho de comprar a casa própria em Campo Grande.

De acordo com o Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul (Sinduscon-MS), a intenção de comprar um imóvel é de 60% na Capital.

O sonho saiu do papel para muitos: de janeiro a julho de 2026, 872 unidades foram vendidas em Campo Grande, sendo 464 no primeiro trimestre e 408 no segundo trimestre.

Do padrão Minha Casa Minha Vida, foram comercializados 272 imóveis no primeiro trimestre e 80 imóveis no segundo trimestre.

Casas de padrão médio (80%) tiveram um boom nas vendas no último trimestre, enquanto imóveis Minha Casa Minha Vida (20%) aparecem em segundo lugar e compactos (2%) em terceiro. Imóveis luxuosos tiveram retração (-1%).

De acordo com o vice-presidente da Sinduscon-MS, Rafael Tenuta, os juros altos atrapalham a venda, mas não inviabilizam o negócio.

“Os altos juros sempre atrapalham e tiram o aquecimento das vendas, mas a gente tem notado que está saindo negócio sim. Se o juros baixar um pouco, com certeza aquece um pouco mais”, explicou.

Segundo o Sinduscon-MS, Campo Grande tinha 2.033 imóveis em estoque no segundo trimestre e 1.961 no primeiro trimestre, o que representa uma alta de 3,7% no período e de 35,3% na comparação com o segundo trimestre de 2025.

Imóveis em estoque são aqueles disponíveis para venda imediata por uma construtora, incorporadora ou empresa do setor.

De acordo com head da Brain Inteligência Estratégica, Anderson Gonçalves, o estoque é considerado “saudável” para uma cidade do porte de Campo Grande.

“Hoje o nosso estoque variando na casa de 2.000 unidades de produto vertical para o porte da cidade de Campo Grande é um estoque extremamente saudável ainda. Isso nos dá um indicador de 21% do nosso estoque. Quando chega no nível de 30%-32%, a gente já pede para o sindicato acender uma luz. A gente precisa lançar mais, porque já temos produto que está praticamente virando um produto escasso. Em Campo Grande, tanto produto vertical e produto horizontal, a gente precisa lançar mais, por causa do nosso estoque. Se a gente não lançar, daqui uns dias poderemos ter produtos escassos”, explicou.

No segundo trimestre, o m² custava R$ 9.857,00 em Campo Grande. No primeiro trimestre, custava R$ 10.477, portanto, o valor baixou de um período para o outro.

Confira o valor médio por tipo de residência:

  • Residência com um dormitório – R$ 707.604,00
  • Residência Minha Casa Minha Vida com dois dormitórios – R$ 293.682,00
  • Residência com três dormitórios – R$ 1.141.120,00
  • Residência com quatro ou mais dormitórios – R$ 3.406.840,00
  • Geral – R$ 688.283,00

Fonte: Sinduscon-MS

Na Capital, 240 unidades foram lançadas no segundo trimestre, ante 144 no primeiro trimestre. O número de empreendimentos lançados permaneceu estável em relação ao primeiro trimestre, com dois novos projetos registrados nos dois períodos.

O Valor Geral de Vendas (VGV) se manteve entre R$ 259 milhões e R$ 257 milhões no primeiro e segundo trimestre, respectivamente. O valor se refere ao faturamento bruto total que uma construtora ou incorporadora espera arrecadar com a venda de todas as unidades de um novo empreendimento.

Gonçalves afirmou que o melhor momento para comprar um imóvel é hoje, pois, com a oferta e demanda, pode ficar mais caro daqui para frente.

“Quem quer comprar um imóvel na cidade de Campo Grande tem que comprar agora, porque se deixar para amanhã, vai encontrar o preço do metro quadrado mais alto, que nos últimos dois anos vem crescendo de forma significativa. Há tendência de crescer ainda mais o preço do metro quadrado”, alertou.

ITBI

O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é um imposto municipal obrigatório que deve ser pago sempre que ocorre a compra e venda ou a transferência de um imóvel entre pessoas vivas. O valor é cobrado pela prefeitura e repassado aos cofres públicos.

Confira o valor do ITBI arrecadado pela Prefeitura de Campo Grande no primeiro semestre de 2025 e 2026:

  • Janeiro 2025 – R$ 9.656.533,00
  • Fevereiro 2025 – R$ 8.693.620,00
  • Março 2025 – R$ 9.640.496,00
  • Abril 2025 – R$ 8.927.612,00
  • Maio 2025 – R$ 11.428.649,00
  • Junho 2025 – R$ 8.894.497,00
  • Julho 2025 – R$ 12.884.469,00

 

  • Janeiro 2026 – R$ 8.032.920,00
  • Fevereiro 2026 – R$ 8.305.952,00
  • Março 2026 – R$ 10.878.287,00
  • Abril 2026 – R$ 11.265.063,00
  • Maio 2026 – R$ 10.291.246,00
  • Junho 2026 – R$ 9.958.649,00
  • Julho 2026 – R$ 10.032.784,00

Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande

BRASIL

A intenção de comprar um imóvel é de 52% no Brasil – o percentual é o maior desde 2019 e atingiu a máxima histórica. Dos que pretendem, 11% realmente compram. Nas regiões Centro-Oeste/Norte, 53% pretendem comprar um imóvel e 47% não pretendem.

A compra pode se concretizar em até 6 meses (8%), em até 1 ano (23%), em até 1 ano e meio (13%), em até 2 anos (24%) e acima de 2 anos (32%).

Os imóveis mais desejados pelos brasileiros são apartamento (40%), casa em rua (38%), casa em condomínio fechado (17%), terreno em condomínio aberto (3%), terreno em condomínio fechado (2%).

Os imóveis preferidos são residência para moradia (86%), residência para lazer (8%) e comercial (6%).

As motivações para compra são sair do aluguel (37%), sair da casa dos pais (15%), mudar de endereço (9%), casamento (2%), separação (1%), mais espaço (14%), mais benefícios (3%), imóvel mais novo (3%), locação (12%), revenda (1%), imóvel para familiar (2%) e residência menor (1%).

O Sinduscon-MS apresentou, na manhã desta sexta-feira (28), às 8h30min, dados do Censo Imobiliário, referentes ao segundo trimestre de 2026 em Campo Grande, que permitem acompanhar o comportamento dos consumidores, oferta, demanda, intenção de compra, lançamentos, vendas, estoque e preços dos imóveis na Capital.

A coletiva de imprensa ocorreu na rua da Paz, número 1054, Jardim dos Estados, na Capital e contou com a presença do vice-presidente da Sinduscon-MS, Rafael Tenuta e do head da Brain Inteligência Estratégica, Anderson Gonçalves.

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LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2434, quinta-feira (27/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/08/2026 08h49

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2434 da Timemania na noite desta quinta-feira, 20 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 140.555,98)
  • 5 acertos - 107 apostas ganhadoras, (R$ 1.876,58)
  • 4 acertos - 2.313 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 23.833 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

ATHLETICO /PR - 9.589 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2434 são:

  • 79 - 07 - 50 - 42 - 38 - 52 - 09
  • Time do Coração: 11 - Athletico Paranaense (PR)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2435

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 30 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 2435. O valor da premiação está estimado em R$ 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 7103, quinta-feira (27/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/08/2026 08h47

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7103 da Quina na noite desta quinta-feira, 27 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 21 apostas ganhadoras, (R$ 14.848,40)
  • 3 acertos - 2.256 apostas ganhadoras, (R$ 131,63)
  • 2 acertos - 60.350 apostas ganhadoras, (R$ 4,92)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7103 são:

  •   68 - 25 - 59 - 20 - 26

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7104

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 7104. O valor da premiação está estimado em R$ 4,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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