Arauco reforça compliance para evitar calotes de terceirizadas em sua megafábrica

Inocência, cidade de 7 mil habitantes no interior de MS, que receberá a fábrica da Arauco, a maior do mundo de produção de celulose - Foto: Divulgação

A Arauco, que constrói em Inocência a maior linha única de produção de celulose do planeta, intensificou o trabalho de compliance no Projeto Sucuriú, para que os calotes verificados em obras semelhantes, como na recém-inaugurada fábrica da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, não se repitam.

“Falando sobre o que a Arauco tem feito, nós temos um compliance muito forte, muito rígido. Temos toda a cadeia documental dos nossos parceiros, buscamos todas as garantias possíveis para termos esses acordos firmados”, disse ao Correio do Estado o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco, Teófilo Militão.

Em Inocência, cidade distante 330 quilômetros de Campo Grande, a Arauco vai investir US$ 4,6 bilhões (R$ 27,8 bilhões, na cotação de sexta-feira) para levantar, nas margens do Rio Sucuriú, a 50 km da zona urbana da cidade de 7 mil habitantes, a maior planta processadora de celulose em linha única do mundo, com capacidade para processar 3,5 milhões de toneladas por ano do composto feito a partir de florestas plantadas.

Para levantar tal empreendimento nos próximos três anos, a empresa deverá empregar 18 mil pessoas durante todo o processo (mais que o dobro da população da cidade), com um pico de 12 mil trabalhadores no auge da obra.

Um projeto dessa magnitude envolve dezenas de empresas terceirizadas e quarteirizadas, além de grandes fornecedores nacionais e pequenos fornecedores locais. E é para fazer com que esta cadeia não tenha atritos que Militão diz que o setor de compliance da empresa está trabalhando com afinco.

O calote em Ribas

A ideia é que os calotes aplicados por empresas terceirizadas, como ocorreu com as parceiras da Suzano em Ribas do Rio Pardo, não se repitam. Em março deste ano, meses antes de a maior fábrica de celulose do mundo entrar em operação (que será superada pela unidade da Arauco), começaram a aparecer os primeiros calotes.

Quem puxou a fila foi a VBX Transportes Ltda., empresa mineira parceira da Suzano e de outras fábricas pelo Brasil em outros empreendimentos, mas que, desde novembro de 2023, desapareceu da cidade de Ribas do Rio Pardo sem pagar seus parceiros e trabalhadores.

O custo da mão de obra, na época, foi assumido pela Suzano. A medida evitou sanções mais severas por parte da Justiça do Trabalho, uma vez que a finalidade de todo o trabalho da cadeia de serviços foi para atender a Suzano.

Ficaram para trás os fornecedores privados. Eles vão de pequenos hotéis e postos de combustíveis de Ribas do Rio Pardo até mesmo ao gigante do comércio de combustíveis Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.

Tamanho do calote

Somados, os valores das causas dos 14 processos contabilizados na Justiça de MS contra a VBX, segundo apurado pelo Correio do Estado, já se aproxima de R$ 2,5 milhões. Muitos deles têm como devedor solidário a Suzano S.A.

Também há outra empresa acusada na Justiça de aplicar calote em quarteirizadas: a Enesa S.A., que é apontada pela GD Fabricação e Montagem de Equipamentos Industriais Ltda. como devedora de R$ 7 milhões em danos materiais, lucros cessantes em contrato e mais indenização por dano moral.

A Enesa alega não ter dado calote e, inclusive, tenta trabalhar no canteiro de obras da Arauco, desde que passe pelo compliance.

