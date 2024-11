Black Friday amanhece com filas no centro de Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Blackfriday ocorre neste fim de semana no Brasil. As promoções prometem alegrar o bolso do consumidor e aquecer as vendas do comerciante.

Para comerciante e consumidor ficarem ainda mais felizes, a primeira parcela do décimo terceiro cai na conta nesta sexta-feira (29), o que deve movimentar mais ainda o comércio.

Portanto, a hora de economizar e comprar aquele produto que tanto queria, é agora.

Em Campo Grande, o movimento nesta sexta-feira amanheceu diferente do habitual no centro. As vendas já começaram a todo vapor nas primeiras horas de Black Friday e filas gigantescas se formaram em algumas lojas no centro da Capital.

Consumidores estão animados e felizes em riscar da lista aquele item que já queriam comprar há tempos.

Autônoma, Ana Paula Alem, enfrentou uma hora e dez minutos de fila para garantir itens de maquiagem a R$ 0,99.

“Cheguei 7:20 para ficar na fila. Eu quero comprar maquiagem hoje aqui base, corretivo, batom e produto de limpeza de rosto. Algumas coisas estarão por 99 centavos. Pretendo economizar bastante e vai dar certo”, disse.

Autônoma, Jaqueline Afonso, também ficou mais de uma hora na fila para conseguir makes baratas.

Itens em promoção na Black Friday. Foto: Marcelo Victor

“Vou comprar blush, batom, pó, base e rímel. Eu vi no Instagram da loja que estaria barato as coisas hoje aqui, tudo por 99 centavos. Abre 8:30 e no total vou ficar mais de uma hora na fila. Sou a primeira da fila, cheguei 7:10”, contou.

Comerciantes também estão empolgados e esperançosos que, com a Black Friday, irão bater a meta de fim de ano.

Até decoração especial as lojas prepararam para receber o consumidor. Cartolinas, fitas e panos coloridos chamaram a atenção de quem passava pelo centro hoje.

Gerente de uma loja de joias no centro de Campo Grande, Cláudia Oliveira, afirmou que espera vender 20% a mais neste fim de semana.

“Estou esperando um diferencial por ser Black Friday, espero que seja melhor que uma sexta-feira comum. Espero que as vendas aumentar mais de 20%, preciso bater a minha meta. Cada vendedora tem meta para bater, a loja tem uma meta. Agora de manhã, o movimento está tranquilo na loja física, mas pelo celular o movimento foi desde a hora que eu cheguei”, disse.

Black Friday é o dia em que inaugura a temporada de compras natalícias com significativas promoções em muitas lojas.

É um dia depois do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, ou seja, celebra-se no dia seguinte à quarta quinta-feira do mês de novembro. Em 2024 a Black Friday cai em 29 de novembro, em 2025 no dia 28 e em 2026 no dia 27 do mesmo mês.

Black Friday já é considerada uma das principais datas do varejo no comércio em Mato Grosso do Sul.

A Black Friday deve movimentar R$ 406,64 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, segundo levantamento feito pelo Sebrae-MS e pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS).

FISCALIZAÇÃO

De acordo com o subsecretário do Procon Municipal, José Costa Neto, empresas que tentarem enganar o cliente serão punidas.

“Se há quatro semanas atrás esse preço era R$ 50,00 e uma semana antes da Black, que é hoje, a Black oficial é hoje, esse produto passou, uma semana antes, passou para R$ 100,00, e hoje volta para R$ 40 ou R$ 50, isso aí é uma propaganda nossa, isso aí não pode acontecer, tem de sair da promoção. Não pode ser caracterizado como item promocional e essa empresa vai ter de responder”, explicou.

Segundo o subsecretário, 12 profissionais do Procon estão nas ruas nesta sexta-feira (29) de Black Friday para fiscalizar as promoções dos comércios.

“Vamos estar em torno de 12 profissionais nossos da fiscalização fazendo o monitoramento, o acompanhamento, a averiguação nessas lojas que foram pesquisadas, nessas lojas que foram monitoradas durante todo o dia de hoje”, finalizou.