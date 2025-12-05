Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

bataguassu

Bracell recebe licença para construção de megafábrica de celulose em MS

Fábrica tem investimento previsto de R$ 16 bilhões e obras devem começar em fevereiro de 2026

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

05/12/2025 - 18h16
Os membros do Conselho de Controle Ambiental (Ceca) de Mato Grosso do Sul aprovaram, nesta sexta-feira (5), por unanimidade, a Licença Prévia para construção da fábrica de celulose da Bracell em Bataguassu.

A fábrica de celulose da Bracell será instalada às margens da BR-267, a aproximadamente nove quilômetros do centro urbano de Bataguassu.

Em agosto deste ano, o governador Eduardo Riedel (PP) já havia antecipado que a licença sairia até o fim do ano

O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, Jaime Verruck estima que até o final de fevereiro 2026 o Imasul deve aprovar a Licença de Instalação, quando começam, então, as obras de implantação da fábrica.

Com a Licença Prévia, estão autorizados os projetos de localização e concepção da fábrica da Bracell, que tem investimento previsto de R$ 16 bilhões.

A reunião do Ceca foi realizada em formato virtual, sendo presidida por Jaime Verruck.

O processo foi relatado pela conselheira Bruna Feitosa Beltrão Novaes, representante da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), que deu voto favorável, acompanhando parecer técnico do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) emitido em outubro passado.

Conforme a Semadesc, o Imasul realizou audiência pública presencial em maio para ouvir a comunidade e seguiu todos os demais trâmites legais previstos no licenciamento de empreendimentos desse porte.

Megafábrica

Essa será a sexta fábrica de celulose de Mato Grosso do Sul. Segundo Verruck, a Bracell tem diferencial importante.

"É a única que vai produzir também a celulose solúvel, utilizada na confecção de tecidos e outras finalidades. Ou seja: abre-se uma nova perspectiva na cadeia de celulose com essa fábrica”, pontuou o secretário.

Conforme reportagem do Correio do Estado, o investimento previsto é cerca de 30% menor que o inicialmente esperado. Quando a fábrica era prometida para Água Clara, a previsão era de investimento de R$ 23 bilhões, que passou para os atuais R$ 16 bilhões.

Os municípios de Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas também serão impactados pelo projeto, já que devem ser fornecedores de matéria-prima para a indústria.

A Bracell prevê uma produção de até 2,92 milhões de toneladas ao ano de celulose kraft (usada na produção de papéis) na Composição A, e mais 2,6 milhões de toneladas ao ano de celulose kraft e também celulose solúvel na Composição B.

Ela vai consumir 12 milhões de metros cúbicos de eucalipto ao ano no processo produtivo e sistemas de cogeração elétrica por meio de caldeira de recuperação, caldeira de biomassa e turbogeradores com capacidade de 462MW.

Verruck salienta que será construído em conjunto com a população de Bataguassu o Plano Básico Ambiental (PBA).

"É exatamente para avaliar quais são as infraestruturas sociais que nós vamos precisar colocar no município, para exatamente atender um projeto nessas dimensões”, disse.

Impactos ambientais

O Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA ) do projeto tem 8.651 páginas. O documento aponta os impactos que o empreendimento deve causar ao meio ambiente e lista as medidas a serem adotadas para mitigá-los.

A Bracell terá que implementar 26 projetos nesse sentido, são eles:

  • Plano Ambiental da Construção;
  • Programa de Prevenção e Controle Ambiental das Empreiteiras;
  • Programa de Desmobilização de Mão de Obra;
  • Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas;
  • Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Comunidades Aquáticas;
  • Programa de Monitoramento de Aterro Orgânico e Industrial Classe II;
  • Programa de Monitoramento da Fauna;
  • Programa de Monitoramento da Flora;
  • Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador;
  • Programa de Educação Ambiental;
  • Programa de Comunicação Social;
  • Programa de Mitigação das Interferências no Tráfego;
  • Programa de Monitoramento e Controle de Atropelamento de Fauna;
  • Programa de Mitigação da Interferência Urbana;
  • Programa de Gestão Ambiental;
  • Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS);
  • Programa de Monitoramento de Efluentes;
  • Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas;
  • Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar;
  • Programa de Percepção de Odor;
  • Programa de Monitoramento de Ruído;
  • Programa de Avaliação de Desempenho Ambiental (PADA);
  • Programa de Monitoramento de Riscos Ambientais (PPRA);
  • Programa de Gerenciamento de Risco (PGR);
  • Plano de Ação Emergencial (PAE);
  • Programa de Controle de Processos Erosivos.

Loteria

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 309, sábado (06/12); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/12/2025 07h29

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 309 da + Milionária na noite desta sábado, 6 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, R$ 186.409,33;
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 4 apostas ganhadoras, R$ 20.712,15;
  • 4 acertos + 2 trevos - 40 apostas ganhadoras, R$ 2.219,15;
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 558 apostas ganhadoras, R$ 159,07;
  • 3 acertos + 2 trevos - 840 apostas ganhadoras, R$ 50,00;
  • 3 acertos + 1 trevo - 6182 apostas ganhadoras, R$ 24,00;
  • 2 acertos + 2 trevos - 6373 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
  • 2 acertos + 1 trevo - 51748 apostas ganhadoras, R$ 6,00;

 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 309 são:

  • 47, 30, 15, 01, 08, 37
  • Trevos sorteados: 6 e  2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 310

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 310. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Loteria

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2328, sábado (06/12); veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/12/2025 07h25

Confira o resultado do concurso de ontem

Confira o resultado do concurso de ontem Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2328 da Timemania na noite deste sábado, 6 de dezembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 60 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 17 apostas ganhadoras, R$ 37.711,09
  • 5 acertos - 570 apostas ganhadoras, R$ 1.606,73
  • 4 acertos - 10.438 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 100.507 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: JACUIPENSE /BA - 25.646 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2328 são:

  • 73, 29, 59, 15, 01, 49, 57
  • Time do Coração: 47 (JACUIBENSE- BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2329

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 9 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2329. O valor da premiação está estimado em R$ 61 milhões. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

