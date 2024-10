Campo Grande terá reajuste de 4,12% no IPTU, diz secretária

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2025 será reajustado em 4,12%, com base no cálculo do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), como reposição da inflação anual.

De acordo com a secretária municipal de Finanças, Márcia Helena Hokama, o aumento será aplicado nos carnês que começarão a ser enviados em dezembro para a população de Campo Grande.

De acordo com a secretária municipal de Finanças, o aumento será calculado com base nos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) entre outubro de 2023 e setembro deste ano.

Neste ano, o índice aplicado foi de 5%. No ano anterior, o reajuste foi de 7,96%. Em comparação com 2022, não será possível realizar uma análise, pois os números não foram divulgados em razão dos impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19.

A alteração e atualização do IPTU podem ser aplicáveis por decreto, sendo concedidas aos municípios.

O que é IPTU?

O Imposto Predial e Territorial Urbano é obrigatório para todos os proprietários de imóveis nos municípios brasileiros. O dinheiro arrecadado é utilizado para melhorias na localidade onde o imóvel está situado, como infraestrutura, educação e segurança.



Quem precisa pagar o IPTU?

A cobrança desse imposto é realizada diretamente ao proprietário do imóvel. Caso o morador viva de aluguel, ele também pode ser responsável pelo pagamento. Nesse caso, isso deve ser registrado no contrato, juntamente com outras informações sobre o espaço.

Quem é isento de pagar o IPTU?

Alguns grupos, como pensionistas e aposentados do INSS, entidades culturais, agremiações esportivas, templos religiosos, teatros e espaços culturais, entre outros, são isentos de pagar o IPTU.

Em caso de dúvidas, procure a prefeitura do município para evitar surpresas ao receber o boleto em casa.



Qual o valor do IPTU em 2024?

O imposto não tem um valor fixo. O custo varia de acordo com algumas condições, como:

tamanho do imóvel (m²);

tempo de construção;

valorização do imóvel;

valorização da região;

alíquota definida pela Prefeitura.

Portanto, mais uma vez, para saber o valor exato do seu IPTU em 2024, o mais indicado é conferir diretamente no site da prefeitura da sua cidade.

Qual o prazo para pagamento do IPTU em 2024?

O prazo de pagamento do imposto pode variar dependendo do município. Isso ocorre porque a prefeitura pode oferecer diferentes formas de pagamento, com vencimentos variados, incluindo descontos para quem pagar à vista.

