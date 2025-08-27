Com destaque em capital humano, MS se mantém no Top 10 do ranking de competitividade dos Estados

Campo Grande é a cidade mais competividade do Estado - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul ficou em 9º lugar no Ranking de Competitividade dos Estados em 2025, posição que ocupa desde 2023. O ranking é elaborado desde 2011 pela organização suprapartidária Centro de Liderança Pública (CLP) e a edição deste ano foi divulgada nesta quarta-feira (27).

O ranking está em sua sexta edição e, em todas elas, o desempenho sul-mato-grossense tem figurado na lista dos 10 primeiros colocados.

A classificação no ranking leva em conta pontos distribuídos entre 99 indicadores relacionados a 10 pilares: infraestrutura, sustentabilidade social e ambiental, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, potencial de mercado e inovação.

Neste ano, o destaque de Mato Grosso do Sul é no capital humano, onde é o segundo melhor colocado no País. No ano passado, MS ocupava o 3º lugar neste quesito.

O pilar de Capital Humano avalia o nível educacional da mão de obra, aspectos ligados à inserção no mercado de trabalho e os impactos sobre a produtividade da economia. Ele considera o número de matrículas nos ensinos técnico, profissionalizante e superior e a qualificação dos trabalhadores em emprego formal.

Além do capital humano, MS subiu nos pilares de Inovação (+8, na 9ª colocação), Sustentabilidade Ambiental (+5, na 9ª colocação), Eficiência da Máquina Pública (+3, na 9ª posição) e Capital Humano (+1, na 2ª colocação).

As maiores quedas foram registradas nos pilares de Solidez Fiscal (-11, na 16ª posição) e Potencial de Mercado (-10, na 23ª colocação).

Municípios

Com relação aos municípios, apenas Campo Grande figura entre as 100 mais competitivas no Brasil, ocupando a 71ª posição.

Isto representa um avanço de 15 posições em relação ao ano passado, quando a Capital ocupava o 86º lugar.

Campo Grande avançou em seis dos 13 pilares, com destaque para inovação e dinamismo econômico (+45, na 33ª), qualidade da saúde (+43, na 122ª) e inserção econômica (+41, na 184ª).

A melhor performance da cidade foi nos pilares de funcionamento da máquina pública (-11, na 13ª) e Capital humano (+10, na 45ª).

Com relação ao funcionamento da máquina pública, o resultado foi impulsionado pelos indicadores de desempenho em custo da função administrativa e tempo para abertura de empresas.

O levantamento apresenta os resultados detalhados dos 404 municípios do País com mais de 80 mil habitantes.

As demais cidades do Mato Grosso do Sul avaliadas foram Três Lagoas (210ª), Dourados (217ª), Corumbá (345ª) e Ponta Porã (369ª).

Ranking

O ranking anual é feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Tendências Consultoria e a startup Seall.

O Ranking de Competitividade dos Estados foi criado em 2011mcom o intuito de gerar diagnósticos e direcionamentos para a atuação dos líderes públicos estaduais e é uma ferramenta para balizar as ações dos governos estaduais e apoiar a elaboração de políticas baseadas em evidências.

Conforme destacado na própria pesquisa, o ranking promove a competição saudável e faz com que Estados e Municípios busquem melhorar seus serviços públicos, atraindo empresas, trabalhadores e estudantes para ali viverem e se desenvolverem social e economicamente.

Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP, afirma que tomar decisões com base em dados e evidências é essencial para tornar o setor público mais eficiente.