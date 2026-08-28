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Campo Grande fecha julho com 140 empregos a menos, aponta Caged

Indústria puxa queda após Capital criar 3,5 mil vagas no semestre

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

28/08/2026 - 16h45
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Campo Grande fechou o mês de julho com saldo negativo de 140 empregos formais, após registrar a criação de 3.541 postos de trabalho no primeiro semestre de 2026. Segundo os dados do Caged, divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Capital teve 12.159 admissões no mês, mas o número de desligamentos foi maior, registrando 12.299 demissões. 

O resultado interrompe a sequência de saldos positivos registrada até o mês de número seis do ano. Naquele mês, Campo Grande criou 303 vagas. Na passagem entre junho e julho o saldo piorou, com registro de 443 postos.

Apesar do resultado negativo, o mercado de trabalho continuou movimentado. Mais de 12 mil pessoas foram contratadas formalmente, ou seja, de carteira assinada, durante julho, mas o volume de demissões superou o de admissões em 140 postos.

Com o desempenho do mês sete, Campo Grande acumula 3.401 novos empregos formais no ano.

Perdas

A indústria foi o setor que mais contribuiu para o resultado negativo da Capital em julho. Foram 1.176 admissões e 1.276 desligamentos, o que representa saldo de 100 postos de trabalho a menos.

A agropecuária também encerrou o mês no vermelho, com 28 vagas perdidas, resultado de 262 contratações contra 290 desligamentos.

Nos serviços, principal setor empregador da Capital, o saldo também foi negativo. Foram 5.993 admissões e 6.006 desligamentos, uma diferença de 13 postos.

A construção civil teve comportamento praticamente estável, com três empregos a menos no mês, resultado de 1.382 admissões e 1.385 desligamentos.

O comércio foi o único entre os cinco grandes setores a terminar julho com saldo positivo. Ainda assim, a diferença foi pequena: quatro vagas, com 3.346 contratações e 3.342 desligamentos.
 

O resultado de julho muda o cenário observado no primeiro semestre. Entre janeiro e junho, os serviços lideraram a geração de empregos, com saldo positivo de 2.088 vagas, seguidos pela construção civil, que abriu 1.467 postos. A indústria acumulou 350 vagas e a agropecuária, 269. O comércio foi o único grande setor com saldo negativo no semestre, com 633 postos fechados.

Até junho, o estoque de empregos formais da Capital havia chegado a 236.695 vínculos. Com o resultado de julho, o painel do Caged registra 236.453 vínculos ativos.

Desaceleração

O desempenho de Campo Grande ocorre em um cenário de perda de ritmo no mercado formal brasileiro. Em julho, o país criou 58.568 empregos com carteira assinada, resultado 56% inferior ao registrado no mesmo mês de 2025, quando foram abertas 133.932 vagas.

Mesmo com a desaceleração, o Brasil manteve saldo positivo pelo sétimo mês consecutivo, com 2,26 milhões de admissões e 2,20 milhões de desligamentos em julho. No acumulado de janeiro a julho, foram criados 972.203 empregos formais.

Em Campo Grande, o resultado negativo de julho não elimina o saldo positivo acumulado no ano, mas mostra uma mudança em relação ao desempenho registrado nos primeiros seis meses.

A Capital chegou ao segundo semestre com uma projeção de crescimento de 2,5% para o Produto Interno Brito (PIB) em 2026, acima das estimativas de 1,9% para MS e 2% para o Brasil. 

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1283, quinta-feira (27/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/08/2026 08h52

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1283 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 20 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 91 apostas ganhadoras, (R$ 1.668,80)
  • 5 acertos - 2.456 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 25.762 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Maio - 66.439 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1283 são:

  • 08 - 24 - 27 - 04 - 11 - 19 - 30
  • Mês da sorte: 05 - Maio

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1284

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 1284. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2434, quinta-feira (27/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/08/2026 08h49

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2434 da Timemania na noite desta quinta-feira, 20 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 140.555,98)
  • 5 acertos - 107 apostas ganhadoras, (R$ 1.876,58)
  • 4 acertos - 2.313 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 23.833 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

ATHLETICO /PR - 9.589 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2434 são:

  • 79 - 07 - 50 - 42 - 38 - 52 - 09
  • Time do Coração: 11 - Athletico Paranaense (PR)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2435

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 30 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 2435. O valor da premiação está estimado em R$ 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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