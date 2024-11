Campo Grande tem maior alta entre capitais no valor da cesta básica

Acima do aumento na carne bovina, no mês de outubro o tomate (17,21%) segue aparecendo como "vilão da cesta básica" - Marcelo Victor/Correio do Estado

Balanço divulgado nesta quarta-feira (06) mostra que, ao fim de outubro, Campo Grande aparece com o maior aumento no valor da cesta básica, sendo a quinta colocada no ranking dos mais caros conjuntos de alimentos entre as capitais.

Segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a variação no preço da cesta básica em Campo Grande foi de 5,10%, a maior diferença percentual entre as 17 capitais onde pesquisadas mensalmente.

Conforme o documento, o ranking de maiores aumentos percentuais ao fim de novembro foi completado por:

( 4,18 %) Brasília ,

%) Brasília , ( 4,13 %) Fortaleza,

%) Fortaleza, ( 4,09 %) Belo Horizonte,

%) Belo Horizonte, ( 4,03 %) Curitiba e

%) Curitiba e (4,01%) Natal

Campo Grande também aparece com o maior aumento percentual na comparação dos últimos 12 meses, sendo que a diferença de preço entre outubro do ano passado e o 10º mês de 2024 foi uma cesta básica 9,97% mais cara.

Ainda assim, Campo Grande aparece exatos R$ 54,78 de distância da cesta básica mais cara entre as capitais, que foi registrada em São paulo (805,84), onde a variação mensal foi de 1,69% e de 9,17% nos últimos 12 meses.

Entre Campo Grande e São Paulo, nos maiores aumentos dos últimos 12 meses, ainda aparecem Brasília (9,77%) e Goiânia (9,32%), com os valores mais altos entre as cinco retrações registradas sendo observados em: Recife (-1,60%) e Fortaleza (-1,17%).

Análise do cenário nacional, com base na estimativa de salário mínimo do Dieese, feita considerando a remuneração necessária para suprir as necessidades de famílias, o trabalhador comum deveria ter uma remuneração-base de R$ 6.769,87 para custear:

Alimentação, Moradia, Saúde, Educação, Vestuário, Higiene, Transporte, Lazer e Previdência

Importante frisar que esse valor estimado é quase cinco vezes (4,79) maior que o salário mínimo vigente, de R$ 1.412,00, sendo que ainda no mês de setembro o salário mínimo necessário era de R$ 6.657,55.

Se comparado com o salário mínimo necessário em outubro de 2023 (R$ 6.210,11), a estimativa de salário base após um ano já ficou R$ 559,76 mais cara, o que ilustra a deterioração do poder de compra da população.

Situação local

Durante os 10 meses deste ano Campo Grande também aparece com a maior variação percentual no período, sendo 7,65% mais cara entre janeiro e outubro, com a única retração - mínima, inclusive - observada em Salvador (-0,03%).

Além disso, a média nacional de horas trabalhadas para comprar uma cesta básica, batendo 105 horas e 14 minutos em outubro, também subiu cerca de três horas, já que em setembro tinha registrado 102h e 14 minutos.

Nesse sentido, no mês de outubro o campo-grandense precisou se esforçar mais de dez horas além da média nacional (11h87m a mais), gastando 117h e um minuto do mês para comprar uma cesta básica.

Dos aumentos percentuais no mês de outubro, o tomate (17,21%) segue aparecendo como "vilão da cesta básica", seguido em Campo Grande pelos aumentos observados:

Na carne bovina (8,62%);

Café em pó (4,65%);

Óleo de soja (4,20%) e

Batata (1,69%).

Campo Grande viu discreta queda no preço do leite de caixinha (-0,32%), com 15,16% no acumulado de 2024, acompanhada também pelo arroz agulhinha (-0,48%),

índice que interrompe série de alta trimestral.

Cabe apontar que para determinados produtos, como a carne bovina, por exemplo, a alta foi registrada em todas as cidades, com o aumento percentual de Campo Grande sendo o segundo maior, atrás apenas de Fortaleza (9,95%).

Já no tomate foi observado o reflexo do fim da safra de inverno em outubro, com aumento do preço no varejo, uma vez que o calor de meses anteriores acelerou maturação do tomate, abastecendo o mercado com valores menores.

