Cana-de-açúcar deve ter produção ainda maior nesta nova safra

A safra canavieira encerrou-se em março e, com as chuvas registradas no mês passado, conseguiu fechar o ciclo com 43,5 milhões de toneladas processadas da matéria-prima. Com o desempenho, o Estado disparou em todo o setor sucroenergético e passou a ter a quarta maior produção de cana-de-açúcar do Brasil.

O cenário deixa as perspectivas positivas para a próxima safra, que foi ajudada pelas chuvas dos primeiros três meses do ano, e os canaviais foram favorecidos para a nova etapa de corte, que começa neste mês. A estimativa é de que a safra 2023/2024 chegue a 47 milhões de toneladas, representando um crescimento de 10%.

De acordo com dados da Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), a quantidade atual superou o total do último ciclo, sendo 8% maior.

O diretor-executivo Érico Paredes já havia afirmado ao Correio do Estado que esse registro representa uma recuperação do período de seca do ano passado e que o volume de chuvas registrado nos últimos meses contribuiu para essa retomada da produtividade.

“O resultado da safra sinaliza recuperação em termos de produção e de melhora na qualidade da matéria-prima. Ainda temos um ciclo que traz reflexos da seca prolongada e das geadas que ocorreram em 2021”, explicou Paredes. A safra do ciclo passado, de 2021/2022, teve resultado de 41 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.

Conforme o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o setor é destaque na economia estadual também em questões de desenvolvimento tecnológico e na geração de empregos.

“Dispomos de 19 usinas operando em MS. Hoje, o Estado já tem 860 mil hectares plantados de cana-de-açúcar, o que representa a segunda cultura depois da soja e do milho, e o foco tem sido na produtividade da cana, com melhorias nas tecnologias. Temos atualmente a ampliação e a construção de novas usinas, como a retomada da planta de Anaurilândia e a construção de uma nova em Paranaíba”, relatou.

“O salário médio é muito bom. Também tem impacto nos municípios, sendo o setor que mais emprega no Estado enquanto segmento industrial, com mais de 26 mil pessoas empregadas”, acrescentou Verruck.

Etanol

Segundo a Biosul, a safra rendeu também produção de 1,6 bilhão de litros de etanol hidratado. Essa quantidade retrata uma queda de 0,7% no volume produzido no mesmo período do ano anterior.

Já a produção do etanol anidro atingiu 904 milhões de litros, o que representa um crescimento de 21% na comparação com o mesmo período da safra passada.

No ciclo deste ano, MS ainda contou com a produção do etanol a partir do milho, com produção de 318 milhões de litros de etanol hidratado, além de 367 milhões de litros de etanol anidro.

No total, o quantitativo de etanol de ambas as matérias-primas alcançou 3,2 bilhões de litros, o que é um volume 33% maior na produção em relação à anterior.

“O setor sucroenergético sul-mato-grossense, que já possui um perfil tradicionalmente voltado para a produção de etanol a partir da cana, passou a complementar a produção do biocombustível a partir do milho, o que reforça para nós a aptidão do Estado enquanto produtor de energia limpa e renovável”, destacou o diretor-executivo.

Açúcar

A produção de açúcar também sinalizou recuperação, com 1,4 milhão de toneladas até 15 de março. Os dados da associação apontam que essa quantidade é 21% maior em relação ao mesmo período da safra passada, quando foram registrados 744 milhões de toneladas.

Levantamento

De acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE), apesar das dificuldades climáticas que o grande volume de chuvas trouxe para algumas culturas, a safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar novo recorde neste ano.

Os dados da estimativa de fevereiro, apresentados no mês passado, apontam que a safra deste ano deve totalizar 298 milhões de toneladas. Em relação ao mês de janeiro, a estimativa registrou redução de 1,3% (3,9 milhões de toneladas), sendo a primeira queda desde o início das projeções para 2023. Ainda assim, mesmo com as dificuldades que os produtores de soja e milho vêm enfrentando, a expectativa é de recorde nas produções deste ano.

Conforme o LSPA, a cana-de-açúcar é o produto com maior impacto no volume da produção, tanto em nível nacional quanto em MS. A estimativa feita em fevereiro avalia que o rendimento da safra deve atingir 44,7 milhões de toneladas, aumento de 9,83% em relação à anterior, sem registro de variação na área plantada.

47 Milhões de toneladas

A estimativa dos produtores de açúcar e etanol de MS é de que, no ciclo iniciado neste mês, aproximadamente 47 milhões de toneladas sejam processadas.