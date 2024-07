Com salários de até R$9 mil, inscrições para concurso em Bonito encerram hoje

COMPRAS

Na contramão da queda de 0,2% do país, capital apresentou aumento em mais de uma categoria

De modo oposto ao restante do país, a pesquisa divulgada hoje (22) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostrou que a intenção de consumo das famílias (ICF) aumentou durante o mês de julho em Campo Grande (MS).

Segundo a pesquisa, com um aumento 1,7% percentual, a capital apresentou uma intenção de consumo que atingiu 108,5 pontos gerais. No restante do país, a ICF apresentou queda de 0,2% e 101,5 pontos gerais.

Este aumento na intenção de compra é maior entre as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, em que atinge a marca de 2,9%, enquanto entre as de menor poder aquisitivo a variação foi de 1,5%.

Além do aumento na intenção de consumo, as famílias da capital também têm compartilhado otimismo em relação ao mercado de emprego. De acordo com a pesquisa, atualmente, 52% dos entrevistados se sentem mais seguros em seus empregos em relação ao ano passado. De outro modo, 63% esperam melhorias profissionais durante o segundo semestre de 2024 e 40,6% enxergaram uma melhoria na renda durante os últimos 12 meses.

Em relação ao consumo atual, a maioria dos campo-grandenses revelou estar consumindo no mesmo ritmo do ano passado, enquanto 35% dizem ter reduzido as compras. Dos entrevistados, somente 20% disseram estarem comprando mais.

Você pode conferir a pesquisa completa aqui. Para a coleta de dados na capital, foram entrevistadas cerca de 500 famílias. O intervalo de confiança estimado é de 95%.

Brasil

No país todo, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) apresentou em julho o primeiro resultado negativo desde o primeiro trimestre do ano. De acordo com a pesquisa, além da queda mensal de 0,2% na ICF, a queda também pode ser observada na análise anual, com 2,3% de variação, a menor desde julho de 2021.

Da mesma forma, a queda seguiu o resultado da percepção das famílias do mercado de trabalho atual e dos próximos meses, que também apresentaram baixa.

Você pode conferir a pesquisa completa aqui.

ICF

A Pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) é um indicador preciso que avalia diversos aspectos cruciais da condição de vida familiar. Estes incluem a capacidade de consumo imediata e futura, o nível de renda domiciliar, a segurança no emprego e a qualidade do consumo presente e projetada. Diferencia-se por ser um indicador preditivo do consumo, baseado na perspectiva direta dos consumidores, sem depender de modelos econométricos. Por essa razão, é uma ferramenta poderosa não apenas para orientar a política econômica, mas também para auxiliar as atividades produtivas, consultorias e instituições financeiras.