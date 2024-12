Com salários de R$ 8,8 mil, ICMBio abre 350 vagas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou nesta segunda-feira (9) a abertura de um novo concurso público para a contratação de servidores efetivos, oferecendo um total de 350 vagas imediatas.

O edital nº 1/2024, publicado no Diário Oficial da União, estabelece as diretrizes para este processo seletivo que promete atrair candidatos de todo o país.

O concurso terá validade inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, o que amplia as oportunidades para os interessados em ingressar nesta importante instituição ambiental.

Vagas

As vagas estão distribuídas entre dois cargos de nível superior: Analista Administrativo, com 120 oportunidades, e Analista Ambiental, com 230 vagas. Ambos os cargos exigem formação superior completa em qualquer área do conhecimento.

A jornada de trabalho para ambas as posições é de 40 horas semanais, com uma remuneração atrativa de R$ 8.817,72 por mês.

Um aspecto interessante deste processo seletivo é a distribuição geográfica das vagas, que abrange todas as regiões do Brasil, além de uma concentração significativa na sede do instituto em Brasília.

A região Norte receberá 60 novos servidores, enquanto o Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste contarão com 35 vagas cada. A região Sul terá 25 oportunidades, e a sede em Brasília será contemplada com 160 vagas.

Como participar

Os candidatos interessados poderão se inscrever a partir das 10h do dia 16 de dezembro de 2024 até as 18h do dia 03 de janeiro de 2025, exclusivamente através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora escolhida para conduzir todas as etapas do concurso.

As taxas de inscrição foram estabelecidas em R$ 93,00 para o cargo de Analista Administrativo e R$ 99,00 para Analista Ambiental, valores que refletem a complexidade e o nível das posições oferecidas.

O concurso do ICMBio possui uma única etapa, programada para ocorrer no dia 23 de fevereiro de 2024. Esta etapa compreende provas objetivas e discursivas, com algumas diferenças entre os cargos.

Para os candidatos ao cargo de Analista Ambiental, a avaliação terá duração de quatro horas e incluirá 100 questões objetivas no formato "certo ou errado", além de uma questão discursiva que abordará uma situação-problema relacionada à área.

Já para os aspirantes a Analista Administrativo, o desafio será um pouco maior em termos de tempo e quantidade de questões: terão quatro horas e meia para resolver 120 questões objetivas, também no formato "certo ou errado", e elaborar uma redação sobre conhecimentos específicos da área administrativa.

Atribuições

As atribuições dos cargos oferecidos pelo ICMBio são diversas e de grande responsabilidade. Os Analistas Administrativos serão encarregados de exercer todas as atividades administrativas e logísticas relacionadas às competências constitucionais e legais do instituto.

Por outro lado, os Analistas Ambientais terão um papel crucial no planejamento ambiental, organizacional e estratégico, atuando em áreas vitais como regulação, controle, fiscalização e licenciamento ambiental. Além disso, serão responsáveis pelo monitoramento ambiental, gestão e proteção da qualidade ambiental, ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros, conservação de ecossistemas e espécies, incluindo seu manejo e proteção. Também terão a missão de estimular e difundir tecnologias, informações e práticas de educação ambiental.

Mais informações

Para os candidatos que buscam mais informações ou têm dúvidas sobre o processo, o edital completo está disponível para consulta no Diário Oficial da União e será também publicado no site do Cebraspe.

A banca organizadora disponibilizou um canal de atendimento através do telefone 0800 722 1125 e do e-mail [email protected], garantindo suporte adequado aos interessados em participar deste importante concurso público.

