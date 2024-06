Imposto de Renda 2024: Receita Federal libera consulta a segundo lote de restituição

A consulta ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2024, já está liberada desde às 10h desta sexta-feira (21). Cerca de 5,75 milhões de contribuintes poderão visualizar pela internet se foram beneficiados, caso esse seja o caso, o pagamento será depositado no dia 28 de junho. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.

Ao todo, 5.755.667 contribuintes receberão R$ 8,5 bilhões. Todo o valor, de acordo com o Fisco, será para contribuintes com prioridade no reembolso. Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, neste ano, os contribuintes gaúchos foram incluídos na lista de prioridades.

Em relação a ultima lista de prioridades, a maior parte dos contribuintes - 3.812.767, optou por informar a chave Pix vinculada ao CPF em suas declarações ou utilizou a versão pré-preenchida. Desde o ano passado, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento.

Em seguida, estão 1.024.071 contribuintes na faixa etária de 60 a 79 anos. Em terceiro lugar, foram listados 459.444 contribuintes cuja principal fonte de renda é proveniente do magistério. Na quarta posição, encontram-se 140.360 contribuintes idosos com mais de 80 anos. Por fim, há 252.738 residentes no estado do Rio Grande do Sul e 66.287 contribuintes que possuem alguma deficiência física, mental ou doença grave.

Como consultar ?

Basta acessar a página da Receita Federal na internet. Em seguida, clicar em "Meu Imposto de Renda", e depois no botão "Consultar a Restituição". Caso o contribuinte prefira, é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal disponível para tablets e smartphones.

Como o pagamento será feito ?

O pagamento deve ser feito no dia 28 de junho, na conta ou chave PIX informada na declaração. Caso o nome do contribuinte não esteja na lista, deverá acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para tirar o extrato da declaração. Se houver pendências ativas, o cidadão deverá enviar a declaração retificadora e aguardar os próximos lotes da malha fina.

Se por algum motivo, o nome estiver na lista e o pagamento não for feito na conta, os valores ficarão disponíveis para resgate físico por até 12 meses no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão precisa agendar o crédito em qualquer conta bancária, em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Vale lembrar que se o valor não for resgatado durante esse tempo, o contribuinte deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Para isso, acesse o menu "Declarações e Demonstrativos", depois clique em "Meu Imposto de Renda" e, por fim, no campo "Solicitar restituição não resgata na rede bancária".