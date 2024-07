Comércio de MS tem aumento de 9,8% de lojas e 6,7% de trabalhadores

Nesta quinta-feira (25), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a Pesquisa Anual de Comércio (PAC) que apresenta os principais resultados de empresas comerciais das UFs brasileiras, de acordo com os dados, o comércio de Mato Grosso do Sul no ano de 2022 teve um crescimento significativo de 9,8% em relação a 2013.

No ano de 2022, MS tinha 24.701 unidades locais de comércio com receita de revenda, já em 2013 esse número era de 22.487 unidades. Para chegar aos resultados, a pesquisa dividiu as atividades comerciais do Estado em três segmentos: comércios de veículos, peças e motocicletas, comércio por atacado e por fim, comércio varejista.

Unidades no comércio de veículos somavam 2.463 no ano de 2022, peças e motocicletas, 3.660 unidades de comércio por atacado e 18.578 unidades de comércio varejista. O atacado foi o responsável pelo maior aumento quando comparado a 2013, com alta de 71,7% (eram 2.131 unidades em 2013)

O aumento no comércio de veículos, peças e motocicletas, foi de 11,7%, e o comércio varejista teve acréscimo de 426 unidades locais (aumento de 2,3%).

No que diz respeito aos empregados do comércio, mais de 73% atuam no varejo, 16,2% no atacado e 10,0% no comércio de veículos, peças e motocicletas. Foi observado também, um crescimento na variação absoluta entre 2013 e 2022, com um acréscimo de 9.184 pessoas, totalizando 146.339 pessoas empregadas.

Em termos percentuais, houve ganho de 6,7% entre esses dois períodos. Na comparação com 2021, o aumento foi de 2,6%. No país, as empresas comerciais ocuparam um total de 10,0 milhões de pessoas