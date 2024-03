Confira estratégias para aproveitar as promoções do 'Dia do Consumidor' e exercer seus direitos

ABATEDOUROS BOVINOS

Todas as plantas são abatedouros bovinos; em todo o Brasil, são 38 novas habilitações

Mais cinco frigoríficos de Mato Grosso do Sul foram habilitados para exportar carnes a China. Em todo o Brasil, são 38 novas plantas frigoríficas habilitadas.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) nesta terça-feira (12), após comunicado da Administração-Geral de Aduanas da China (GACC).

No Estado, todos os habilitados são abatedouros bovinos, sendo:

Prima Foods S.A - Cassilândia

Marfrig Global Foods S.A - Bataguassu

JBS S.A - Campo Grande

Boibras Indústria e Comércio de Carnes e Sub-produtos Ltda. - São Gabriel do Oeste

JBS S. A - Naviraí

A última Carta de Conjuntura do Setor Externo, com dados de janeiro e fevereiro de 2024, divulgado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) aponta que as exportações de carne bovina cresceram 2,9% neste bimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Foram exportadas 36.179 toneladas de carne bovina neste ano, enquanto no primeiro bimestre de 2023 foram 35.173 toneladas.

Em dinheiro, as exportações de carne bovina neste ano somaram US$ 172.065.903, enquanto nos dois primeiros meses do ano passado a soma foi de US$ 167.138.122.

Em termos de destino das exportações, a China permanece como o principal comprador dos produtos de

Mato Grosso do Sul.

Novas habilitações

Com relação as novas plantas, o Mapa afirma que parte dos estabelecimentos habilitados foram auditados remotamente em janeiro deste ano, enquanto outros receberam avaliação presencial em dezembro do ano passado.

Em todas as avaliações, as equipes técnicas chinesas foram recebidas e acompanhadas por representadas do Mapa.

Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, a habilitação das novas unidades é um momento importante para os dois países.

"A China que vai receber carnes de qualidade com preços competitivos, garantindo produtos a sua população, e ao Brasil a certeza de geração de emprego, oportunidade e crescimento da economia brasileira. É um dia histórico na relação comercial Brasil-China, um dia histórico para nossa agropecuária”, declarou.

Das 38 habilitações, são 24 abatedouros bovinos, oito abatedouros de frango, um estabelecimento bovino de termoprocessamento e cinco entrepostos, dos quais um é de bovino, três de frango e um de suíno.



A China é o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina, suína e de frango, se destacando como maior parceiro comercial para proteína animal.

Em 2023, o país asiático importou 2,2 milhões de toneladas de carnes do Brasil, ultrapassando mais de US$ 8,2 bilhões, segundo o Mapa.

O secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, afirma que este é o maior número de habilitações concedidas de uma só vez na história. "Continuaremos trabalhando para expandir a lista de estabelecimentos exportadores”, destacou.

O secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, ressalta que o resultado histórico demonstra o reconhecimento da qualidade, credibilidade e confiança do trabalho da defesa agropecuária do Brasil.

Até o início de março deste ano, o Brasil possuía 106 plantas habilitadas para a China, sendo 47 de aves, 41 de bovinos, 17 de suínos e 1 de asininos.

O Correio do Estado entrou em contato com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para saber o número total de frigoríficos de Mato Grosos do Sul habilitados para exportar carnes a China, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.