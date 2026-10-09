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Dia das Crianças anima comércio e deve injetar R$ 491 milhões em MS

Pesquisa aponta alta de 33% na movimentação; lojistas apostam em preço, variedade e parcelamento para atrair consumidores

SÚZAN BENITES e ALISON SILVA

SÚZAN BENITES e ALISON SILVA

09/10/2026 - 08h00
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O comércio de Mato Grosso do Sul se prepara para um Dia das Crianças mais movimentado neste ano, com expectativa de colocar R$ 491,29 milhões em circulação na economia estadual. O valor representa um crescimento de 33% em relação a 2025 e deve ser impulsionado não apenas pela compra de presentes, mas também por comemorações, alimentação e lazer. Para transformar a projeção em faturamento, lojistas apostam em descontos, variedade, condições de pagamento e experiências para atrair as famílias.

Os dados são da Pesquisa de Intenção de Consumo para o Dia das Crianças 2026, realizada pelo Sebrae-MS e pela Fecomércio MS, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPF-MS). O levantamento aponta gasto médio total de R$ 568,90 por consumidor.

Do montante, R$ 276,87 milhões devem ser destinados à compra de presentes e outros R$ 214,42 milhões para comemorações. A intenção de presentear foi indicada por 62,58% dos entrevistados, com gasto médio de R$ 289,52. Já 40,80% pretendem comemorar a data, com desembolso de R$ 279,39.

O presidente da Fecomércio MS, Juliano Wertheimer, avalia a data como oportunidade para os empresários.

“Este é um período bastante oportuno para o empresário se preparar e atrair o consumidor, visto que temos uma tendência de forte crescimento, uma vez que a pesquisa aponta que a grande maioria pretende realizar suas compras presencialmente. É o momento de o varejo oferecer um comércio preparado, focando no bom atendimento, na variedade de produtos e em benefícios e atrativos para pagamento à vista”.

A preferência pelo comércio físico aparece de forma expressiva na pesquisa. As lojas da região central concentram a intenção de compra de 67,34% dos consumidores, enquanto 17,73% no comércio de bairro.

Na hora de pagar, o desconto é o principal argumento para efetivar a compra. Para 66,26% dos entrevistados, o abatimento no pagamento à vista é determinante. O Pix aparece como a modalidade preferida, com 39,45%, seguido pelo cartão de crédito parcelado (20,71%) e pelo dinheiro em espécie (19,7%).

Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Omar Aukar, o consumidor está mais criterioso e pesquisa antes de decidir.

“Continua sendo uma data importante para o comércio, mas o comportamento do consumidor está mais criterioso. As famílias continuam querendo presentear e aproveitar o feriado, mas estão pesquisando mais, comparando preços e avaliando onde e como gastar melhor. Parte desse consumo também foi antecipada e direcionada para plataformas internacionais, o que representa mais um desafio para o comércio local”.

BRINQUEDOS

Os brinquedos lideram a intenção de consumo, citados por 72% dos entrevistados, enquanto calçados, tênis e chuteiras aparecem em segundo lugar, com 17%.

A pesquisa mostra ainda que, para 53,94% dos consumidores, a decisão final sobre o produto é da criança. Os filhos são os principais presenteados, representando 48,54% das intenções, seguidos por sobrinhos (27,13%) e netos (23,06%).

A gerente da loja Pirlimpimpim, Joyce Souza, de 42 anos, afirma que o período é tratado como o “Natal das crianças”. 

“A nossa expectativa agora para o dia de hoje é a maior, porque a gente considera como Natal. Das crianças, a nossa loja é voltada para o brinquedo, então nada mais esperado que uma super venda. Já estamos tendo um público bem avançado nesses dias, a loja toda preparada, organizada para aguardar alguns eventos que vão acontecer no fim de semana para voltar para as crianças”.

A proprietária da Pike Esconde, Patrícia Freitas, afirma que a empresa preparou uma variedade de produtos e aposta em brinquedos educativos e inclusivos.

“A gente está com uma boa expectativa, preparamos a loja, com bastantes opções. A nossa loja é especializada em brinquedos educativos e inclusivos. É muito mais do que se preocupar com a diversão na curadoria dos brinquedos, a gente se preocupa com o brinquedo que além de divertir, pode agregar na educação das crianças”.

Gerente do Paulistão, Gleice Mônica, explica que a aposta é na diversidade. “Temos de tudo desde pirulito, bala, enfeites, boneca, carrinho e até fantasia. Como estratégia a gente aposta nos preços e brinquedos com qualidade boa”.

A diferença entre desejo e orçamento também aparece entre os consumidores. A cabeleireira Eleonor Ferreira, de 38 anos, tem dois filhos, de 10 anos e de 13 anos, e já sabe que precisará conciliar os pedidos dos dois. “Meu filho está mais preocupado em saber se vai ganhar o GTA, minha filha está em dúvida se quer um vestido ou maquiagem, de todo modo, não vai ser barato esse ano”.
 

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2452, quinta-feira (08/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

09/10/2026 08h24

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2452 da Timemania na noite desta quinta-feira, 8 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 19 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 39.472,19)
  • 5 acertos - 120 apostas ganhadoras (R$ 1.879,62)
  • 4 acertos - 2.222 apostas ganhadoras (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 21.992 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do Coração

  • CONFIANCA SAF /SE - 9.666 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2452 são:

  • 40 - 60 - 62 - 64 - 39 - 68 - 72 
  • Time do Coração: 28 - Confiança (SE)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2455

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 10 de outubro, a partir das 10 horas, pelo concurso 2455. O valor da premiação está estimado em R$ 19,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7138, quinta-feira (08/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/10/2026 08h23

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7138 da Quina na noite desta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 28 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 100 apostas ganhadoras (R$ 6.543,56)
  • 3 acertos - 6.447 apostas ganhadoras (R$ 96,66)
  • 2 acertos - 149.191 apostas ganhadoras (R$ 4,17)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7138 são:

  •   34 - 14 - 16 - 27 - 52

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7139

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 9 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7139. O valor da premiação está estimado em R$ 30 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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