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Diesel e etanol ficam mais baratos entre julho e agosto

Levantamento aponta redução nos maiores valores cobrados no crédito e nos menores preços pagos no débito ou em dinheiro

João Pedro Zequini

28/08/2026 - 11h00
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A partir de dados coletados pelo Procon de Mato Grosso do Sul em 35 estabelecimentos de combustíveis em Campo Grande, o preço médio nas bombas pode sofrer uma variação de até 13,55%. 

Na comparação entre julho e agosto, o levantamento mostra que, com exceção da gasolina comum e do Gás Natural Veicular (GNV), os maiores valores cobrados no pagamento com cartão de crédito recuaram para o diesel S500 (-5,03%), o diesel S10 (-2,67%) e o etanol comum (-1,87%). 

Considerando os menores preços praticados nas modalidades débito ou dinheiro, também foram registradas quedas no etanol (-4,24%), no diesel S500 
(-3,19%), no GNV (-2,28%), na gasolina (-1,78%) e no diesel S10 (-0,77%).

Variações nas bombas

O etanol está entre o mais queridinho da população por ser o mais econômico nos postos, por esse motivo muitos condutores optam por realizar pagamentos no crédito, que pode acabar elevando o valor final. 

A pesquisa mostra que o bairro do Anhanduizinho é onde o etanol comum lidera na variação, os valores podem oscilar entre R$ 3,69 a R$ 4,19 por litro. Por outro lado, os dados mostram que abastecer 50 litros, aplicando o menor valor encontrado na região, pode gerar uma economia ao consumidor de até R$ 25 por tanque. 

O diesel também mostra uma certa variação no pagamento no crédito e no débito e dinheiro, indo de 12,33% no débito ou dinheiro na região da Lagoa e na região do Imbirussu de 13,20% com o pagamento no crédito. 

Isso representa um preço médio nas bombas de R$ 6,96 e R$ 6,92, respectivamente. Enquanto isso, o diesel S500 registrou valores médios de R$ 6,42 (débito) e R$ 6,53 (crédito) entre as áreas pesquisadas.

A variação não se restringe apenas no etanol e no diesel, a gasolina comum obteve o menor preço médio no débito registrado, na região central o valor foi de R$ 6,08. 

Enquanto o pagamento no crédito foram encontrados preços a partir de R$ 6,19 o litro nas regiões do Anhanduizinho e Lagoa.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2434, quinta-feira (27/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/08/2026 08h49

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2434 da Timemania na noite desta quinta-feira, 20 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 140.555,98)
  • 5 acertos - 107 apostas ganhadoras, (R$ 1.876,58)
  • 4 acertos - 2.313 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 23.833 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

ATHLETICO /PR - 9.589 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2434 são:

  • 79 - 07 - 50 - 42 - 38 - 52 - 09
  • Time do Coração: 11 - Athletico Paranaense (PR)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2435

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 30 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 2435. O valor da premiação está estimado em R$ 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 7103, quinta-feira (27/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/08/2026 08h47

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7103 da Quina na noite desta quinta-feira, 27 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 21 apostas ganhadoras, (R$ 14.848,40)
  • 3 acertos - 2.256 apostas ganhadoras, (R$ 131,63)
  • 2 acertos - 60.350 apostas ganhadoras, (R$ 4,92)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7103 são:

  •   68 - 25 - 59 - 20 - 26

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7104

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 7104. O valor da premiação está estimado em R$ 4,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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