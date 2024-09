Em meio a estiagem, termelétrica de Três Lagoas é ativada e garante faturamento extra à MS Gás

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A usina termelétrica de Três Lagoas foi ativada na noite da última segunda-feira (9), para dar suporte na geração de energia, que está sendo prejudicada pela estiagem que atinge todo o território nacional e afeta o funcionamento das usinas hidrelétricas - principal fonte de energia do Brasil.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) espera que os reservatórios hidrelétricos do país fiquem 50% abaixo da média neste período de seca, e por isso o governo federal recorreu à ampliação das operações em termelétricas, uma medida emergencial publicada no dia 3 de agosto pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).

A unidade não utiliza gás próprio da Petrobras, e a distribuição fica sob responsabilidade da MS Gás. A estatal pode receber até R$ 83 mil por dia para fornecimento do produto, dependendo da demanda das operações.

Isso porque a termelétrica de Três Lagoas tem capacidade de consumo de 1,8 milhão de metros cúbicos de gás, e potencial para gerar 368 MW de energia. No entanto, nem sempre a térmica opera em capacidade máxima, e por isso o preço varia.

Nesta terça-feira (10), por exemplo, foram consumidos apenas 1 milhão de m³, que custaram R$ 48 mil. Inicialmente, ela está começando a operar apenas no fim da tarde, quando há queda na geração de energia solar e "sobrecarga" das demais fontes de energia.

Confira tabela de preços:

Além da unidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul também conta com uma termelétrica em Campo Grande, que ainda não está operando. A unidade tem capacidade para gerar 190 MW de energia, o suficiente para atender metade do consumo da capital sul-mato-grossense. Para operar em capacidade máxima, ela consumiria 1,2 milhão de m³ de gás.

Saiba: Segundo o Relatório da Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul, feito pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), as termelétricas equivalem a 6,5% da capacidade de geração de energia de todas as fontes do Estado.

Apagões no norte do Brasil

A preocupação com a queda na geração de energia das hidrelétricas se acentuou após uma série de apagões nos estados de Rondônia e Acre, registrados na segunda quinzena do mês de agosto.

A hidrelétrica de Santo Antônio teve as atividades paralisadas devido ao baixo nível de vazão do Rio Madeira, que prejudicou a geração de energia, deixando alguns municípios no escuro por diversas horas.

Outras medidas já começaram a ser adotadas em MS

Nos meses de setembro, outubro e novembro do ano passado, Mato Grosso do Sul teve diversos apagões, causados pela grande quantidade de aparelhos de ar condicionado ligados ao mesmo tempo. Para evitar que isso volte a acontecer, a Energisa substituiu mais de 600 transformadores nas regiões onde ocorreram as sobrecargas e interrupções no fornecimento.

UTE Três Lagoas

A Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) completou 20 anos em 2024. Neste período, gerou cerca de 19,5 milhões de MWh, suficientes para abastecer uma cidade de 1 milhão de habitantes por mais de 11 anos.

A usina está ligada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e, em conjunto com o parque gerador da Petrobras, tem um papel relevante na segurança energética do país, complementando as fontes de energia renováveis.

O projeto de construção da usina foi planejado em duas fases, sendo a primeira iniciada em 2001 e concluída em sua inauguração, em 2 abril de 2004, com o funcionamento de quatro turbogeradores a gás operados em ciclo simples, com uma potência total de 252 MW.

Em 2010, na segunda fase, a usina ganhou quatro caldeiras recuperadoras e dois turbogeradores a vapor, aumentando sua potência de 252MW para 368MW. A conclusão dessa fase proporcionou um ganho de eficiência de 34% para 47%, mantendo o consumo de gás, aproveitamento da conversão do poder calorífico da queima do gás natural em energia elétrica.

Informações de Petrobras.

