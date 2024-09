Energisa trocou 600 transformadores após quedas de energia no calorão

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Para tentar evitar as constantes quedas de energia registradas durante as fortes ondas de calor em setembro, outubro e novembro do ano passado, a direção da Energia informou na manhã desta terça-feira (3), às vésperas da chegada de uma forte onda de calor, que substituiu mais 600 transformadores nas regiões onde ocorreram as sobrecargas e as interrupções no fornecimento no ano passado..

As quedas no fornecimento ocorreram principalmente nos períodos noturnos, por causa da grande quantidade de aparelhos de ar condicionado ligados ao mesmo tempo. Durante o dia a sobrecarga não ocorria, na maior parte das cidades, por conta dos sistemas de energia solar que ajudavam a suprir a alta na demanda.

Conforme a previsão dos institutos de meteorologia, a partir do próximo sábado (7) os termômetros em boa parte do Estado deve superar os 40 graus. Além disso, a umidade do ar tende a ficar em níveis de emergência. Nesta segunda-feira, a umidade mínima na Capital chegou aos 12%. No interior, ao menos cidades tiveram umidade inferior a isso. Em Costa Rica, foi de apenas 9%.

Para os dias 13 e 14 existe previsão de que as temperaturas cheguem aos 43 graus, principalmente na região oeste. Em Campo Grande, conforme previsão o Climatempo, devem marcar até 40 graus. A máxima do ano passado na Capital foi de 39,4 graus, em 23 d outubro. Em Porto Murtinho, a máxima chegou a 43,4, no dia 17 de outubro.

Mas, apesar da troca de centenas de transformadores, cujos custos acabam sendo bancados pelos próprios consumidores, a empresa que atende 74 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul volta a atribuir parte da responsabilidade pelas quedas de energia aos próprios clientes. Segundo a Energia, os consumidores precisam informar os aumentos de carga.

Quando um consumidor instala um novo aparelho de ar condicionado, por exemplo, ele precisa informar a Energisa. Com esta informação, a distribuidora consegue acompanhar um provável aumento no consumo em determinadas regiões e assim fazer as adequações antes que ocorram as quedas de fornecimento, explica Marcelo Santana, coordenador do Centro de Operações Integradas da Energisa.

INSATISFAÇÃO

Nos últimos dias de setembro e começo de outubro do ano passado a Energisa registrou recordes sucessivos de aumento no consumo de energia, chegando ao pico 1.395 MW (Megawatts) por volta das 22 horas do dia 26 de setembro.

O aumento repentino na demanda foi o equivalmetente ao consumo de uma Dourados e meia (a segunda maior cidade do Estado), informou a Energisa à época. Em Campo Grande, quedas de energia ocorreram em pelo menos doze bairros, principalmente naqueles com grande número de novas residências, como Rita Vieira, Vilas Boas, TV Morena, Los Ângeles e Carandá Bosque.

A situação poderia ser pior se não fosse a energia solar. Durantre periodo em que existe sol, 115 mil consumidores retiram energia das placas fotovoltaicas, o que significa pouco mais de 10% dos 1,1 milhões de cliente da energisa nos 74 municipios do estado.

À noite, quando a energia solar não funciona, essa demanda passa a consumir energia distribuída pela rede e, por isso, há sobrecarga no período noturno.

Quedas no fornecimento também foram registradas em cidades do sul do Estado, como Dourados e Itaporã. E, conforme informações repassadas pela Energisa nesta terça-feira, as trocas de transformador ocorreram em todas as localidades onde foi constatada sobre carga no ano passado.