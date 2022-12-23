Concurso do Banco do Brasil abre 6 mil vagas com salário inicial de R$ 3.600

As inscrições já estão abertas e são feitas na página da Fundação Cesgranrio, com uma taxa de R$ 50 e prazo termina no dia 24 de fevereiro de 2023 - Reprodução

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O BB (Banco do Brasil) abriu nesta sexta-feira (23) concurso para escriturário. São 4.000 vagas abertas, sendo 2.000 para agente comercial e 2.000 para agente de tecnologia.

A seleção contará ainda com mais 1.000 vagas para cadastro de reserva para cada uma das áreas. A remuneração inicial é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais.

Os agentes comerciais irão trabalhar nas unidades de negócios e plataformas de suporte operacional, já a área de tecnologia busca profissionais com foco em conhecimentos de TI (Tecnologia de Informação).

É preciso ter nível médio, feito em instituição reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação) e idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação.

As inscrições já estão abertas e são feitas na página da Fundação Cesgranrio, com uma taxa de R$ 50. O prazo termina no dia 24 de fevereiro de 2023.

Isenção no concurso do BB

Podem pedir isenção as pessoas registradas no CadÚnico (Cadastro Único) para programas sociais do governo, membros de família de baixa renda e os doadores de de medula óssea.

O edital completo pode ser consultado no site do BB, da Fundação Cesgranrio e no DOU (Diário Oficial da União).

A prova está prevista para o dia 23 de abril de 2023 e conterá 25 questões de conhecimentos básicos em língua portuguesa, língua inglesa, matemática e atualidades do mercado financeiro, e 45 de conhecimentos específicos de acordo com a vaga pretendida.

Para agente comercial, haverá questões envolvendo matemática financeira, conhecimentos bancários, negociação e vendas e conhecimentos de informática.

Para agente de tecnologia, probabilidade e estatística, conhecimentos bancários e tecnologia da informação.

Segundo o BB, há previsão de vagas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, mas as de TI são apenas para Brasília e São Paulo.

Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas autodeclaradas negras, assim como 20% das que vierem a ser ofertadas do cadastro de reserva. Além disso, 5% das oportunidades serão destinadas a pessoas com deficiência.

A seleção externa terá validade de um ano, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados e poderá ser prorrogada uma única vez por mais um ano.

Remuneração inicial e vantagens do concurso do Banco do Brasil A remuneração inicial é de R$ 3.622,23 por mês para jornada de 30 horas semanais, com auxílio-alimentação de R$ 1.014 e uma cesta alimentação de R$ 799,38.

O BB oferece possibilidade de plano de carreira, PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e outros benefícios como vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico. Ainda há oferta de bolsa de idiomas e incentivos à formação acadêmica.