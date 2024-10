Com salário de R$32 mil, começa hoje a inscrição de concurso para promotor

OPORTUNIDADE

Provas serão realizadas em 24 de novembro e resultado final será divulgado em 20 de janeiro

Inscrições do vestibular e do Processo Seletivo Permanente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) estão abertas.

São 2.637 vagas, em 68 cursos de graduação, para ingresso em 2025, nos campus de Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

Das 2.637 vagas, 641 são destinadas ao Vestibular, 708 ao Processo Seletivo Permanente (PSPHE-UEMS) e 1.288 ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As inscrições do Vestibular podem ser feitas neste site até 6 de novembro. Já as inscrições do Processo Seletivo Permanente podem ser feitas neste site até 15 de janeiro.

As provas serão realizadas em 24 de novembro. O gabarito preliminar será divulgado em 26 de novembro de 2024. O resultado final será divulgado em 20 de janeiro. As matrículas ocorrerão a partir de fevereiro de 2025.

Confira os cursos e o número de vagas:

VESTIBULAR

PROCESSO SELETIVO PERMANENTE

INSCRIÇÕES

As inscrições do Vestibular podem ser feitas neste site de 23 de setembro a 6 de novembro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 e deve ser paga até 7 de novembro. O período para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição é de 23 de setembro a 15 de outubro. O candidato pode concorrer a uma única vaga e um único curso.

A prova será realizada nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

As inscrições Processo Seletivo Permanente ocorrerão de 23 de setembro de 2024 a 15 de janeiro de 2025 e podem ser feitas neste site .

O PSPHE-UEMS 2025 destina-se ao(à) candidato(a) portador(a) de Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente) ou para aqueles(as) que comprovarem a conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente) até a data prevista para entrega dos documentos exigidos para efetivação da matrícula.

Para efetuar a inscrição no PSPHE-UEMS 2025, o(a) candidato(a) deverá preencher o Formulário de Inscrição Digital, informando a maior nota da disciplina de Língua Portuguesa entre as séries cursadas do Ensino Médio, considerando os dados constantes no Histórico Escolar do Ensino Médio (ou curso equivalente), ou a nota equivalente a pontuação da Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, considerando os dados constantes no Certificado do Ensino Médio, a partir da participação no ENCCEJA ou ENEM, conforme o item 5 deste edital, emitida pelas instituições certificadoras (Secretarias Estaduais de Educação ou Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia).

PROVAS

As provas do vestibular serão realizadas em 24 de novembro de 2024, das 8h às 13h (horário de MS), nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A prova é composta com 60 questões objetivas do tipo múltipla escolha.

As áreas do conhecimento cobradas são Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.

O candidato deve comparecer ao local de provas com 30 minutos de antecedência, portando documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente.

Serão aceitos somente os documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação.

RESERVA DE VAGAS

É possível ingressar na universidade por meio de:

I - Acesso Universal (Ampla Concorrência)

II - Reserva de Vagas, sendo:

20% para candidatos(as) ao regime de cotas para Negros(as) (pretos(as) e pardos(as)) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola(s) pública(s);

10% para candidatos(as) ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola(s) pública(s);

10% para candidatos(as) ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos;

5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

Confira o edital completo do Vestibular aqui . Confira o conteúdo da prova aqui .