Matrícula de aprovados em curso técnico integrado termina em 1º de julho

Foram ofertadas 1.824 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio, com matrículas da 1ª chamadas abertas hoje (25)

Para convocados no processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), o prazo para efetuar a matrícula nos cursos ofertados tanto em Campo Grande quanto em Corumbá, termina na próxima segunda-feira (1º de julho).

Conforme o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), com o prazo para matrícula aberto hoje (25), os candidatos e/ou responsáveis legais precisam entregar uma série de documentos, entre eles:

| Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente | Documento oficial de identificação, com foto: | Documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar | **Foto atual digital 3x4 ou selfie em postura frontal,

**nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); | Declaração de Vacinação Atualizada (DVA)

Nos casos mais específicos são exigidos ainda Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), no lugar da carteira de identidade nacional; ou ainda o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani), para candidatos que preenchem essa ação afirmativa.

As solicitações de matrículas são obrigatórias e podem ser preenchidas de forma online, no portal Matrícula IFMS, porém, quem não possui acesso à internet tem a possibilidade de ir presencialmente à Central de Relacionamento do campus em que está inscrito.

Mais de 1,8 mil vagas

Conforme edital de seleção, foram ofertadas 1.824 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio, sendo 120 vagas para Corumbá, dividas da seguinte forma:

Informática - 40 matutino + 40 vespertino

Metalurgia - 40 vespertino

Abaixo, você confere a relação dos candidatos, com as devidas pontuações e se estão, ou não, aptos à matrícula durante esta primeira chamada.

Em caso de dúvidas, há informações a respeito dos cursos através do site Exame de Seleção, ou ainda, a comissão central também pode oferecer esclarecimentos através do contato por email pelo endereço: [email protected].

