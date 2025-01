Sanesul abre inscrições para concurso com salários de até R$7,8 mil em MS

OPORTUNIDADE

Há oportunidades para diversos cargos em vários estados, incluindo Mato Grosso do Su; confira o edital

O Ministério Público da União (MPU) abriu, na última semana, inscrições em concurso público com 152 vagas em vários estados, incluindo Mato Grosso do Sul, além da formação de cadastro de reserva.

A remuneração varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78. Confira o edital abaixo.

As inscrições seguem até as 16h (de MS) do dia 27 de fevereiro e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso.

A taxa é de R$ 120 para o cargo de analista e de R$ 95 para técnico.

As oportunidades são para o nível superior, para os cargos de analista e técnico em diferentes áreas, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para o cargo de Analista, as oportunidades são para graduados em:

Direito

Biblioteconomia

Comunicação social

Desenvolvimento de sistemas

Enfermagem

Antropologia

Arquitetura

Biologia

Contabilidade

Economia

Engenharia

Odontologia

Medicina

Psciologia

Serviço Social

Entre outros

Já para o Técnico, as funções são para as áreas de administração, enfermagem e polícia institucional.

O processo seletivo tem concorrência regional, ou seja, o candidato deverá informar o Estado para o qual deseja concorrer no momento da inscrição.

O concurso será composto das seguintes fases:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, exceto para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de aptidão física apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório;

Avaliação médica apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório;

Programa de formação profissional apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório;

Procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros/minorias étnico-raciais e para candidatos com deficiência.

As provas estão previstas para 4 de maio e serão aplicadas em todas as capitais do país, ou seja, em Mato Grosso do Sul, as provas objetivas e discursivas serão em Campo Grande.

O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Confira o edital completo: