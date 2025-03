Campo Grande abre Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho na terça-feira (1º)

Oportunidade

Com isenção para diversos grupos, inscrições ficam abertas até 8 de abril

A Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso do Sul (PGE MS) divulgou nesta terça-feira (25) o aviso de seleção nº 01/2025 para composição de cadastro reserva.

O processo seletivo visa o provimento do cargo de Direção Especial e Assessoramento, especificamente para a função de Assessor de Procurador.

Com remuneração de R$ 9.340,66 por mês, os assessores terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições

As inscrições estarão abertas até as 17h do dia 8 de abril de 2025, horário oficial de Mato Grosso do Sul. Os interessados devem acessar o site de concursos do estado para preencher o formulário eletrônico.

Há uma taxa de inscrição no valor de R$ 100,00. No entanto, há isenção para os seguintes grupos:

desempregado;

carente (com renda mensal familiar de até meio salário mínimo por pessoa);

trabalhador que recebe até três salários mínimos por mês;

doador de sangue;

doador de medula óssea;

eleitor convocados e nomeado pela Justiça Eleitoral do MS;

cidadão que tenha exercido a função de jurado no Tribunal do Júri do MS.

Como pré-requisito para assumir o cargo, os candidatos deverão possuir diploma de nível superior em Direito e registro na OAB ou aprovação no Exame de Ordem.

Prova

O processo seletivo será composto apenas por uma prova objetiva, prevista para 1º de junho de 2025, em Campo Grande.

A avaliação terá duração de quatro horas e abordará temas como Direito Administrativo, Constitucional, Processual Civil, Tributário e Civil.

O edital completo está disponível no Diário Oficial Eletrônico do Mato Grosso do Sul, através deste link, a partir da página 130 da edição do dia 24/03/2025.

