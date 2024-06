Termina nesta terça-feira (18) o prazo para inscrições no concurso da Justiça Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) oferecerão um total de 412 vagas para as carreiras de analista e técnico judiciários, ambos exigindo nível superior, distribuídas em diversas especialidades, visando ao preenchimento de cargos efetivos na Justiça Eleitoral e à formação de cadastro reserva.

O cargo com maior número de vagas é o de técnico judiciário na área administrativa, com um total de 208 vagas disponíveis.

Os salários mensais são de R$ 13.994,78 para analista judiciário e de R$ 8.529,65 para técnico judiciário, exceto para a especialidade de agente da polícia judicial, que oferece remuneração de R$ 9.773,56.

A jornada de trabalho pode variar entre 20 e 40 horas semanais, dependendo do cargo.

Inscrições para o processo seletivo de 2024 da Justiça Eleitoral devem ser realizadas através do site do Cebraspe, responsável pela organização do concurso.

Para concorrer, é necessário possuir diploma registrado de curso superior na área pretendida, emitido por instituição reconhecida pelo MEC, além de registro no órgão de classe, quando necessário.

Há possibilidade de solicitação de isenção da taxa de inscrição para candidatos de baixa renda cadastrados no CadÚnico ou doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme Lei nº 13.656/2018.

Candidatos com deficiência devem enviar laudo médico atualizado, emitido nos últimos 36 meses, junto à inscrição.

As taxas de inscrição são de R$ 130 para analista judiciário e R$ 85 para técnico judiciário, podendo ser pagas até 9 de agosto via GRU Cobrança, disponível no site do Cebraspe.

O processo seletivo incluirá provas objetivas para todos os cargos, prova discursiva para analista judiciário, teste de aptidão física para agente da polícia judicial, e avaliação de títulos para analista judiciário.

As fases do concurso ocorrerão nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal, com provas objetivas e discursiva marcadas para 22 de setembro de 2024.

O edital completo e quaisquer retificações estão disponíveis no Diário Oficial da União e no site do Cebraspe.

Os cargos serão distribuídos entre os TREs dos estados, exceto Tocantins, que não participará devido à vigência de concurso anterior válido.

Para mais informações, o candidato pode acessar o site do Cebraspe, entrar em contato pelo e-mail [email protected], pelo telefone (61) 3448-0100, ou visitar a Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe em Brasília.

Com Agência Brasil