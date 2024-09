Estado desenvolve técnica para socorrer áreas atingidas pelo fogo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma nova técnica de restauração ecológica desenvolvida no Estado promete revitalizar áreas do Pantanal devastadas por incêndios utilizando mudas oriundas da regeneração natural. O projeto é desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e realizado em parceria com povos indígenas da região. Além da técnica que visa a restauração do bioma, para o setor produtivo, no caso de pastagens e lavouras, a estratégia de recuperação também é focada em plantas com desenvolvimento mais rápido.

Segundo a bióloga e doutoranda Letícia Koutchin, o enriquecimento das áreas com plântulas coletadas de fragmentos naturais não afetados é uma alternativa viável, especialmente para regiões de difícil acesso e que foram fortemente afetadas pelas queimadas.

Letícia explica que a técnica consiste em transplantar plântulas de espécies abundantes, garantindo que não haja impacto nas populações das mais raras. “Essas plântulas já têm adaptabilidade genética local, o que aumenta as chances de sobrevivência após o transplante”, destaca.

O uso de mudas menores, com altura entre 10 e 40 centímetros, é essencial, já que são mais resistentes ao processo de remoção do solo. Para proteger essas mudas de herbívoros, recomenda-se cercá-las com materiais simples, como arame de galinheiro.

A bióloga salienta que o mapeamento de áreas prioritárias para restauração foi crucial para o sucesso da iniciativa, enfatizando ainda a necessidade de avaliar as áreas mais afetadas, focando em locais onde a perda de espécies sensíveis ao fogo foi significativa.

“Em áreas que não queimavam há décadas e foram impactadas, a avaliação local é fundamental para determinar se o enriquecimento com plântulas é necessário”, diz. Letícia afirma que o uso do transplante de plântulas é uma ferramenta promissora para a recuperação do Pantanal, uma vez que o bioma é altamente vulnerável às queimadas.

“A técnica pode auxiliar na recuperação da vegetação nativa, promovendo a regeneração natural e estabilizando o solo, o que contribui diretamente para a resiliência ecológica do bioma”, explica.

A pesquisadora acrescenta que além desses aspectos relevantes, espera-se que a técnica, quando integrada a outras práticas de restauração, possa melhorar a biodiversidade e a conectividade ecológica no Pantanal, favorecendo a manutenção dos serviços ecossistêmicos essenciais para a fauna e para as comunidades locais.

PRODUÇÃO

A pesquisadora Michely Tomazi, da Embrapa Agropecuária Oeste, explica que a queimada deixa o solo totalmente desprotegido, resultando na perda de nutrientes essenciais presentes na palhada, como nitrogênio e enxofre, bem como a matéria orgânica presente na superfície do solo.

“O resíduo que resta nas cinzas ainda pode ser facilmente transportado pela água nas primeiras chuvas. Além do aspecto químico, a biota também é afetada pelo calor do fogo, com redução do material vegetal na superfície do solo”, relata Michely.

Segundo a pesquisadora, a recuperação do solo após uma queimada é um processo que demanda tempo e estratégias específicas.

“Além das perdas de solo e nutrientes que podem ocorrer com as chuvas, as temperaturas elevadas nesse período oferecem um risco alto de problemas com germinação e estabelecimento das culturas”, esclarece.

Michely cita que uma das formas mais eficientes de recuperação é o cultivo de plantas com alta capacidade de produção de biomassa, como as braquiárias em consórcio com crotalária e outras culturas que prevalecem gramíneas na mistura.

No entanto, ela pontua que, com a proximidade do início da safra de verão, essa estratégia ideal muitas vezes se torna inviável, considerando as áreas de lavoura onde o produtor não pode abrir mão da cultura principal de verão – que, em geral, é a soja.

“Uma alternativa viável é o cultivo de culturas de rápido crescimento durante a primavera, proporcionando palhada em curto prazo. Exemplos de plantas bem-adaptadas para essa época e que apresentam rápido crescimento incluem milheto, crotalária e juncea. Essas plantas têm um desenvolvimento rápido nesse período, com satisfatório acúmulo de palhada dentro de 50 dias”, completa a pesquisadora, destacando as alternativas para a recuperação de áreas destinadas à produção agropecuária.

INDÍGENAS

O projeto GEF Terrestre, administrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), tem se destacado por apoiar iniciativas de restauração em biomas que frequentemente recebem menos recursos, como a Caatinga, o Pampa e, especialmente, o Pantanal. Com iniciativa do governo brasileiro, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o projeto conta com a implementação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a execução do Funbio.

De acordo com a professora do Instituto de Biociências da UFMS, Letícia Couto, o projeto tem sido fundamental para a realização de estudos em parceria com alunos da UFMS.

“Além disso, colaboramos com comunidades indígenas, oferecendo suporte técnico e científico para a restauração ambiental. Trabalhamos principalmente com as etnias kadiwéu, terena e kinikinau, promovendo o compartilhamento de conhecimentos sobre restauração socioecológica e manejo do fogo”, detalha.

Com os kadiwéu, por exemplo, a professora explica que está sendo avaliada a biologia do pau-santo, uma planta rara e ameaçada de grande importância sociocultural para a etnia, pois sua resina é utilizada na cerâmica tradicional.

“Nossos estudos incluem desde a ocorrência e fenologia até a coleta de sementes, germinação, armazenamento e produção de mudas”, relata Letícia. Já a parceria com os terena e os kinikinau, segundo a professora, é focada na restauração de nascentes, onde é realizado diagnóstico, coleta de sementes, semeadura e transplante de plântulas.

“Além disso, monitoramos as áreas e testamos técnicas de manutenção para garantir a recuperação efetiva dos ecossistemas afetados pelo fogo. Essa abordagem integrada é crucial para a resiliência do Pantanal e para a preservação da biodiversidade local”, reitera.



500 propriedades rurais

A Famasul identificou que mais de 500 propriedades rurais de Mato Grosso do Sul localizadas no Pantanal foram atingidas pelas queimadas entre junho e o dia 10 de agosto.