Etanol sobe 6,5% em dois meses em MS, terra do 'preço atrativo'

Conforme levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nas Capitais, o valor médio de revenda do etanol em Campo Grande, entre os dias 28 de julho e 03 de agosto, bateu R$ 3,72.

Na semana imediatamente anterior à citada acima, o preço médio de revenda do Etanol era de R$ 3,72; que já representava crescente frente aos R$ 3,66 registrado em Campo Grande entre os dias 14 e 20 de julho deste ano.

Se lançado olhar ainda sobre o mês passado, comparando com o desempenho do preço médio registrado na primeira semana, entre os dias 30 de junho e 06 de julho, o valor do litro em Campo Grande eram exatos dez centavos a menos (R$ 3,56).

Ou seja, apenas no intervalo de 31 dias do mês de julho, estatisticamente os valores registrados tiveram uma alta de aproximadamente 4,5% no preço médio de revenda do etanol em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Observados ainda os preços médios registrados no início de junho, os valores em Campo Grande anotados nas duas primeiras semanas daquele mês foram, respectivamente, R$ 3,48 e R$ 3,49.

Na ponta do lápis, se comparado o desempenho entre as primeiras semanas de junho e agosto, o aumento no valor do preço médio do etanol em Campo Grande foi de 6,5% em dois meses.

Quando analisada também o panorama estadual, o preço médio de revenda do Etanol Hidratado, entre os dias 02 e 08 de junho deste ano em Mato Grosso do Sul, girava em torno de R$ 3,64.

Conforme o último, que leva em conta os preços levantados pela ANP no intervalo entre 28 de julho e 03 de agosto, em Mato Grosso do Sul, o valor médio de revenda do litro do etanol ficou em R$ 3,85.



Em número absolutos, o acréscimo de 0,21 centavos no valor médio do etanol, no período de dois meses, representa um aumento percentual de 5,7%.

Preço atrativo

Durante a 5ª edição do evento Visão Agro, da qual o Correio do Estado participou in loco, na sede da instituição, em São Paulo, a previsão repassada pelo setor é que o combustível, "com preços atrativos em Mato Grosso do Sul" está com os dias contados.

Esse preço mais atrativo, como bem acompanha o Correio do Estado, dura pelo menos desde o 10º mês de 2023, sendo que o aumento aponta também para uma queda na oferta de combustível a partir de setembro.

As previsões mostram que a proporção comparativa com o valor da gasolina deve bater a casa de 75% e, portanto, deixar de ser vantajoso para o consumidor diante da oferta de preços do combustível fóssil.

Com fins comparativos, o segundo semestre de 2023 registrou aumento de 104% no volume de vendas, que saltou de 65,5 milhões de litros entre janeiro e junho, para 133,5 milhões de litros, de acordo com dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Em análise, o primeiro semestre de 2024 - com base nos dados da ANP - registrou alta de 12,69% em Mato Grosso do Sul no litro do etanol, saltando de R$ 3,23 no primeiro mês do ano para 3,64 na última semana de junho de 2024, uma diferença de R$ 0,41.

**(Colaboraram Evelyn Thamaris e Neri Kaspary)

