Etanol sobe em MS, mas se mantém competitivo em relação à gasolina

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou a pesquisa semanal de levantamento de preços de combustíveis, realizada do dia 19 a 25 de janeiro, e Mato Grosso do Sul continua como um dos estados onde o etanol permanece competitivo em relação à gasolina.

Segundo os números divulgados pelo órgão governamental, o etanol é mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes Estados: Acre (69,58%), Mato Grosso (64,63%); Mato Grosso do Sul (66,23%); Paraná (69,75%) e São Paulo (67,11%), além do Distrito Federal (69,83%). Aqueles que não foram citados continua mais vantajoso abastecer o com gasolina, mas depende do veículo.

Ao destrinchar a pesquisa, Mato Grosso do Sul aparece com preço médio de revenda do etanol em R$ 3,96, sendo R$ 3,67 o mínimo encontrado e R$ 4,98 o máximo. Já a gasolina comum tem sua média em R$ 5,98, com mínimo de R$ 5,59 e máximo de R$ 7,09. Ao todo, foram analisados 60 postos de gasolina e 37 de etanol.

Valores analisados de outros combustíveis no MS durante esse período:

Gasolina aditivada - R$ 6,14;

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - R$ 110,40 (calculado por R$/13kg);

Gás Natural Veicular (GNV) - R$ 4,74 (R$/m²);

Óleo diesel B S500 comum - R$ 6,07;

Óleo diesel S10 - R$ 6,17;

Ao se aprofundar somente nas capitais, Campo Grande registrou uma média de revenda do etanol abaixo da média estadual, com R$ 3,84. Já na gasolina comum, também ficou abaixo da média estadual, com R$ 5,77. Com isso, a paridade é de 65,55%. Valores de outros combustíveis na Capital:

Gasolina aditivada - R$ 5,96;

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - R$ 108,29 (calculado por R$/13kg);

Gás Natural Veicular (GNV) - R$ 4,74 (R$/m²);

Óleo diesel B S500 comum - R$ 5,99;

Óleo diesel S10 - R$ 6,13;

Na média dos postos pesquisados no país, o etanol tem preço médio de revenda de R$ 4,24, contra R$ 6,19 da "gasosa". Ou seja, paridade de 68,5%, portanto, favorável em comparação com o derivado do petróleo. Valor médio de outros combustíveis no Brasil:

Gasolina aditivada - R$ 6,38;

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - R$ 107,04 (calculado por R$/13kg);

Gás Natural Veicular (GNV) - R$ 4,64 (R$/m²);

Óleo diesel B S500 comum - R$ 6,09;

Óleo diesel S10 - R$ 6,17;

Como calcular

Para calcular a paridade entre os dois combustíveis, basta dividir o preço do etanol pelo da gasolina. Por exemplo, nos dados divulgados acima, o preço do etanol no Mato Grosso do Sul foi de R$ 3,96 e da gasolina foi de R$ 5,98. A divisão entre os dois vai dar 0,662, portanto fica em 66,2%.

Outra forma de verificar qual compensa mais é multiplicando o preço da gasolina por 0,70. Caso o resultado da operação dê menos do que o preço do etanol, então compensa colocar gasolina. Caso contrário, compensa o etanol.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

Saiba

Mato Grosso do Sul é o estado onde foi registrado o menor preço médio de revenda do etanol, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,24 o litro.

*Com algumas informações do Estadão Conteúdo

Assine o Correio do Estado